Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"

Момент запуску ракети "Фламінго"

CEO української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех спростувала інформацію про нібито припинення виробництва крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Приводом для хвилі маніпуляцій став вирваний з контексту та поширений у змонтованому вигляді фрагмент її старого інтерв'ю. Насправді йшлося не про відмову від "Фламінго", а про відсутність планів створювати додаткові моделі крилатих ракет, пише УНН.

На поширення недостовірної інформації Ірина Терех особисто відреагувала у соцмережі X, пояснивши, що компанія не відмовляється від "Фламінго", а навпаки – планує продовжувати вдосконалення цієї ракети.

"Ми не плануємо розробку додаткових моделей крилатих ракет, натомість концентруючись на розвитку існуючої моделі, а також спрямувавши найбільше зусиль на дві моделі балістики",– написала Терех.

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Водночас поширення фейків щодо українського далекобійного озброєння може виходити далеко за межі звичайних інформаційних спекуляцій. Як пояснив у коментарі УНН військовий експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун, дискредитація українських виробників зброї може бути одним із інструментів російської інформаційної війни.

"Дискредитація українських виробників далекобійного озброєння, особливо тих, які виготовляють справді ефективну зброю, може бути одним з інструментів росії для протидії розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Йдеться про те, щоб сформувати в Україні вигідні росіянам наративи: мовляв, це погано, це фейк, а програми з розробки та виробництва такої зброї не мають перспектив", – зазначив експерт.

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За словами Корсуна, мета подібних інформаційних кампаній може полягати у формуванні негативного ставлення суспільства до українських оборонних розробок. Зокрема, через нав'язування думки про їхню нібито неефективність та марне витрачання коштів на виробництво.

Експерт пояснює, що такі операції не завжди починаються з відверто неправдивих повідомлень. Значно ефективнішим інструментом може бути використання реальних фактів, які згодом перекручують або подають у вигідному противнику контексті.

На тлі цих звинувачень Ірина Терех окремо відповіла й на закиди щодо використання державних коштів для створення озброєння.

"На розробку кожної з моделей наших продуктів держава витратила нуль гривень нуль копійок, це стосується і FP-1, і FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9 та і надалі стосуватиметься всіх подальших розробок. Це нетиповий підхід, але це наш додатковий вклад у країну", – написала Терех.

Нагадаємо

Раніше про масштаби російського впливу на інформаційний простір говорив і президент України Володимир Зеленський. Під час виступу на Варшавському безпековому форумі він заявив, що після українських ударів по дата-центрах російського "яндекс" у соцмережах стало помітно менше ботів, ненависті та провокацій.

Згодом Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив дослідження, згідно з яким після атак 8 та 12 жовтня кількість повідомлень від досліджених акаунтів з ознаками неавтентичної поведінки у Facebook і Telegram скорочувалася на 83,6% та 42,6% відповідно.