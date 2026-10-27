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Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"

Киев • УНН

 • 4806 просмотра

CEO компании Fire Point Ирина Терех опровергла информацию о якобы прекращении производства крылатых ракет FP-5 "Фламинго"». Манипуляция возникла из-за распространения вырванного из контекста фрагмента её интервью.

Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"
Момент запуска ракеты «Фламинго»

Генеральный директор украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех опровергла информацию о якобы прекращении производства крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Поводом для волны манипуляций стал вырванный из контекста и распространённый в смонтированном виде фрагмент её старого интервью. На самом деле речь шла не об отказе от "Фламинго", а об отсутствии планов создавать дополнительные модели крылатых ракет, пишет УНН.

На распространение недостоверной информации Ирина Терех лично отреагировала в социальной сети X, объяснив, что компания не отказывается от "Фламинго", а наоборот — планирует продолжать совершенствование этой ракеты.

"Мы не планируем разработку дополнительных моделей крылатых ракет, вместо этого сосредотачиваясь на развитии существующей модели, а также направляя наибольшие усилия на две модели баллистических ракет", — написала Терех.

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В то же время распространение фейков относительно украинского дальнобойного вооружения может выходить далеко за рамки обычных информационных спекуляций. Как объяснил в комментарии УНН военный эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, дискредитация украинских производителей оружия может быть одним из инструментов российской информационной войны.

"Дискредитация украинских производителей дальнобойного вооружения, особенно тех, которые изготавливают действительно эффективное оружие, может быть одним из инструментов россии для противодействия развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Речь идёт о том, чтобы сформировать в Украине выгодные россиянам нарративы: мол, это плохо, это фейк, а программы по разработке и производству такого оружия не имеют перспектив", — отметил эксперт.

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По словам Корсуна, цель подобных информационных кампаний может заключаться в формировании негативного отношения общества к украинским оборонным разработкам. В частности, посредством навязывания мысли об их якобы неэффективности и напрасном расходовании средств на производство.

Эксперт объясняет, что такие операции не всегда начинаются с откровенно ложных сообщений. Значительно более эффективным инструментом может быть использование реальных фактов, которые впоследствии искажают или подают в выгодном противнику контексте.

На фоне этих обвинений Ирина Терех отдельно ответила и на упрёки относительно использования государственных средств для создания вооружения.

"На разработку каждой из моделей наших продуктов государство не потратило ни одной гривны и ни одной копейки, это касается и FP-1, и FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9, а также в дальнейшем будет касаться всех последующих разработок. Это нетипичный подход, но это наш дополнительный вклад в страну", — написала Терех.

Напомним

Ранее о масштабах российского влияния на информационное пространство говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления на Варшавском форуме безопасности он заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российского "яндекса" в социальных сетях стало заметно меньше ботов, ненависти и провокаций.

Впоследствии Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал исследование, согласно которому после атак 8 и 12 октября количество сообщений от исследованных аккаунтов с признаками неаутентичного поведения в Facebook и Telegram сократилось на 83,6% и 42,6% соответственно.  

Юлия Мельник

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