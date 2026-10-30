Fire Point масштабує виробництво ракет "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2 - Штілерман

Український виробник озброєння Fire Point масштабує виробництво крилатих ракет FP-5 Flamingo та ударних БпЛА FP-1 і FP-2. Окрім того, компанія працює над виробництвом балістичних ракет FP-7 та FP-9. Про це повідомив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, пише УНН.

Контекст

Раніше в соцмережах розгорівся скандал через хвилю маніпуляцій, приводом для якої став вирваний з контексту та поширений у змонтованому вигляді фрагмент старого інтерв'ю CEO Fire Point Ірини Терех. Шматок відео був змонтований таким чином, що нібито Терех заявила, що компанія припинила виробництво крилатих ракет FP-5 "Фламінго". CEO Fire Point спростувала цю інформацію. Насправді йшлося не про відмову від "Фламінго", а про відсутність планів створювати додаткові моделі крилатих ракет.

Деталі

Денис Штілерман наголосив, що компанія навпаки працює над масштабуванням виробництва Flamingo і FP-1 і FP-2.

Ми їх (ракети "Фламінго" - ред.) виготовляємо надалі. Ба більше, гарантую: ми постійно масштабуємо виробництво як крилатих ракет FP-5, так і дронів FP-1 та FP-2, активно працюємо над виробництвом балістичних ракет FP-7 та FP-9 - наголосив співзасновник Fire Point.

Штілерман назвав хвилю маніпуляцій про припинення виробництва ракет черговою атакою на компанію.

Для мене величезним розчаруванням стало те, як деякі люди із задоволенням поширюють викривлене твердження з інтерв’ю Ірини, навіть не перевіривши першоджерело. Тим самим вони допомагають поширювати російські наративи. Те, що ворог стільки зусиль витрачає на інформаційну війну, - це чергове підтвердження нашої сили - підкреслив він.

Штілерман зазначив, що Україна зараз сильніша, ніж будь-коли в історії і воює проти всієї "осі зла".

Наша армія та наша зброя - найкращі у світі. Прямим доказом цього є неймовірні досягнення на полі бою та те, що Україна ініціювала й очолює проєкт зі створення пан’європейського балістичного щита "Фрея". Нам потрібно не жерти одне одного, а об’єднуватися для боротьби з росією, яка щодня веде проти України геноцидну війну, і спрямовувати наші сили на перемогу. Зосередьмося всі на цьому - наголосив Денис Штілерман.

Нагадаємо

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja, країни-партнери продовжують працювати над своєю частиною, щоб якнайшвидше перейти до випробування першої системи.