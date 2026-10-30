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Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман

Киев • УНН

 • 8510 просмотра

Fire Point наращивает выпуск ракет FP-5 Flamingo и дронов FP-1 и FP-2. Компания также разрабатывает баллистические ракеты FP-7 и FP-9.

Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман

Украинский производитель вооружений Fire Point масштабирует производство крылатых ракет FP-5 Flamingo и ударных БПЛА FP-1 и FP-2. Кроме того, компания работает над производством баллистических ракет FP-7 и FP-9. Об этом сообщил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

Контекст

Ранее в соцсетях разгорелся скандал из-за волны манипуляций, поводом для которой стал вырванный из контекста и распространённый в смонтированном виде фрагмент старого интервью CEO Fire Point Ирины Терех. Фрагмент видео был смонтирован таким образом, что якобы Терех заявила, что компания прекратила производство крылатых ракет FP-5 "Фламинго". CEO Fire Point опровергла эту информацию. На самом деле речь шла не об отказе от "Фламинго", а об отсутствии планов создавать дополнительные модели крылатых ракет.

Детали

Денис Штилерман подчеркнул, что компания, напротив, работает над масштабированием производства Flamingo, FP-1 и FP-2.

Мы продолжаем их (ракеты "Фламинго" — ред.) производить. Более того, гарантирую: мы постоянно масштабируем производство как крылатых ракет FP-5, так и дронов FP-1 и FP-2, активно работаем над производством баллистических ракет FP-7 и FP-9

— подчеркнул сооснователь Fire Point.

Штилерман назвал волну манипуляций о прекращении производства ракет очередной атакой на компанию.

Для меня огромным разочарованием стало то, как некоторые люди с удовольствием распространяют искажённое утверждение из интервью Ирины, даже не проверив первоисточник. Тем самым они помогают распространять российские нарративы. То, что враг тратит столько усилий на информационную войну, — это очередное подтверждение нашей силы

— подчеркнул он.

Штилерман отметил, что Украина сейчас сильнее, чем когда-либо в истории, и воюет против всей "оси зла". 

Наша армия и наше оружие — лучшие в мире. Прямым доказательством этого являются невероятные достижения на поле боя и то, что Украина инициировала и возглавляет проект по созданию панъевропейского баллистического щита "Фрейя". Нам нужно не пожирать друг друга, а объединяться для борьбы с россией, которая каждый день ведёт против Украины геноцидную войну, и направлять наши силы на победу. Давайте все сосредоточимся на этом

— подчеркнул Денис Штилерман.

Напомним

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской противобаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила свою часть работы над противобаллистическим проектом Freyja, страны-партнёры продолжают работать над своей частью, чтобы как можно скорее перейти к испытаниям первой системы.

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина