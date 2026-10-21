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Україна планує випробувати антибалістичну систему FREYJA до кінця 2026 року - Зеленський

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Україна та європейські партнери планують випробувати антибалістичну систему FREYJA до кінця 2026 року. Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати розробки та активну участь Норвегії у проєкті.

Україна планує випробувати антибалістичну систему FREYJA до кінця 2026 року - Зеленський

Україна разом із європейськими партнерами планує провести перші випробування антибалістичної системи FREYJA до кінця 2026 року. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, розробники вже досягли перших результатів у створенні окремих компонентів комплексу, а Норвегія активно долучена до реалізації проєкту, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий етап реалізації проєкту панєвропейського антибалістичного щита FREYJA за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, генеральним директором норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та представниками корпорації. За словами глави держави, Норвегія відіграє активну роль у створенні майбутньої системи протиракетної оборони. 

Норвегія також активно бере участь у нашій європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року. Детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для наших воїнів. Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати

- повідомив Президент України.

Окремо Зеленський відзначив внесок норвезької компанії Kongsberg, яка виробляє системи протиповітряної оборони NASAMS. Ці комплекси щодня захищають українські міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних і дронових атак. Глава держави також висловив сподівання на отримання додаткових пакетів оборонної допомоги від партнерів наступного місяця.

Україна вже виконала свою частину роботи над FREYJA

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила свою частину роботи над антибалістичним проєктом FREYJA. Водночас європейські партнери продовжують виконувати власні завдання.

Президент України наголосив, що створення антибалістичних систем є надзвичайно складним технологічним процесом, який зазвичай потребує десятиліть. Однак через постійну загрозу російських балістичних ударів Україна прагне суттєво скоротити терміни розробки.

Нагадаємо

FREYJA - ініційований Україною проєкт панʼєвропейського антибалістичного щита, покликаний захистити українські міста від російських балістичних ракет. Для його реалізації Україна спільно з європейськими партнерами створила Антибалістичну коаліцію, яка об'єднала 10 держав та провідні оборонні компанії. Спільні зусилля спрямовані на розробку власних технологій протиракетної оборони та налагодження їх масового виробництва.

Основою майбутньої системи є українська ракета-перехоплювач FP-7.x, яку розробляє українська оборонна компанія Fire Point. Проєкт передбачає інтеграцію української ракети з європейськими технологіями, зокрема німецькими радіолокаційними системами та норвезькими технологіями наведення.

Як раніше повідомляв УНН, CEO компанії Fire Point Ірина Терех розповідала, що розробка FREYJA вже перейшла до етапу технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналів передачі даних та командного центру. За її словами, технічні випробування окремих компонентів проводяться до двох разів на тиждень.

Євген Царенко

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