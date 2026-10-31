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Лубінець: жодної фільтрації під час гуманітарної місії з Олешок не було

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Під час гуманітарної місії з Олешок і навколишніх сіл евакуювали охочих жителів без перевірки телефонів чи документів. У білорусі вони пересідають в українські автобуси.

Лубінець: жодної фільтрації під час гуманітарної місії з Олешок не було

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія не проводила жодних фільтраційних заходів під час гуманітарної місії з виїздом жителів з Олешок. Про це Лубінець сказав 31 жовтня в ефірі телемарафону, пише УНН

Деталі 

"Жодної фільтрації не було. Більше того, у нас були громадяни, які казали, що мають проблеми з документами. Наприклад, втрачені документи. Жодних проблем не було. Я зі своїми співробітниками супроводжував весь цей процес. Фізично ми були разом з нашими людьми. Не тільки не було фільтрації, не було жодної перевірки телефонів, документів", - сказав Лубінець. 

Він зазначив, що під час гуманітарної місії вдалося евакуювати не лише мешканців Олешок, а й навколишніх сіл. 

"Коли ми їхали… на узбіччі виявилися наші громадяни, які стояли з плакатами "евакуація". За нашою пропозицією ми зупинилися. Я достатньо швидко погодив… ми запитали у громадян, куди вони хочуть виїхати. Вони сказали, що в Україну. Достатньо недовга була дискусія. Ми всіх забрали, хто хотів виїхати", - додав Лубінець. 

Окрім того, за його словами, українці, які виїхали з Олешок, уже на території білорусі пересідають в українські автобуси, щоб дістатися на територію України. 

Нагадаємо 

Чотири літаки з жителями Олешок прибули до Гомеля у білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що евакуйовані невдовзі будуть в Україні.

Павло Башинський

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