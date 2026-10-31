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Лубинец: никакой фильтрации во время гуманитарной миссии из Олешек не было

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Во время гуманитарной миссии из Олешек и окрестных сёл эвакуировали желающих жителей без проверки телефонов или документов. В беларуси они пересаживаются в украинские автобусы.

Лубинец: никакой фильтрации во время гуманитарной миссии из Олешек не было

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия не проводила никаких фильтрационных мероприятий во время гуманитарной миссии по выезду жителей из Олешек. Об этом Лубинец сказал 31 октября в эфире телемарафона, пишет УНН

Детали 

"Никакой фильтрации не было. Более того, у нас были граждане, которые говорили, что у них проблемы с документами. Например, утрачены документы. Никаких проблем не было. Я со своими сотрудниками сопровождал весь этот процесс. Физически мы были вместе с нашими людьми. Не только не было фильтрации, не было никакой проверки телефонов, документов", - сказал Лубинец. 

Он отметил, что во время гуманитарной миссии удалось эвакуировать не только жителей Олешек, но и жителей окрестных сел. 

"Когда мы ехали… на обочине оказались наши граждане, которые стояли с плакатами "эвакуация". По нашему предложению мы остановились. Я достаточно быстро согласился… мы спросили у граждан, куда они хотят уехать. Они сказали, что в Украину. Дискуссия была достаточно недолгой. Мы забрали всех, кто хотел уехать", - добавил Лубинец. 

Кроме того, по его словам, украинцы, выехавшие из Олешек, уже на территории беларуси пересаживаются в украинские автобусы, чтобы добраться на территорию Украины. 

Напомним 

Четыре самолета с жителями Олешек прибыли в Гомель в беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что эвакуированные вскоре будут в Украине.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Беларусь
Верховная Рада
Олешки
Украина