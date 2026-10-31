Кейн - 9-й, Мбаппе навіть не у топ-10: як Україна голосувала за "Золотий м'яч-2026"

Український журналіст Ігор Лінник, який брав участь у голосуванні від України за "Золотий м’яч-2026", здивував вболівальників своїм вибором, віддавши перше місце Фабіану Руїсу з "ПСЖ". Про це повідомляє L'Équipe, передає УНН.

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Від України участь у голосуванні за нагороду "Золотий м’яч", як і раніше, взяв журналіст Ігор Лінник, вибір якого дещо здивував вболівальників. На перше місце Лінник поставив одноклубника Іллі Забарного по "ПСЖ", чемпіона світу у складі збірної Іспанії - Фабіана Руїса. На друге місце Лінник поставив ще одного чемпіона світу - захисника Пау Кубарсі з "Барселони".

Трійку замкнув ще один гравець "ПСЖ" - грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія. Зазначимо, Гаррі Кейна, який отримав "Золотий м’яч", Лінник поставив на 9-те місце, а Кіліан Мбаппе, який зайняв друге місце у голосуванні, навіть не потрапив до топ-10 Лінника.

Володар "Золотого м’яча" обирається міжнародним журі у складі 100 спеціалізованих журналістів, по одному представнику від кожної країни.

Оцінюваний період тривав з 3 серпня 2025 року до 19 липня 2026 року, як у клубних, так і в національних збірних. Шкала балів така: 15 балів за перше місце, 12 - за друге, 10 - за третє, а потім 8, 7, 5, 4, 3, 2 та 1 бал.

Як повідомляв УНН, у Лондоні, у театрі "Палладіум", визначився володар "Золотого м’яча" - нагорода найкращому футболісту світу сезону 2025/2026. За підсумками голосування, 70-ту ювілейну нагороду здобув англійський форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн.

Гаррі Кейн - володар “Золотого м’яча”-2026

Нагороду найкращої футболістки року отримала півзахисниця "Барселони" Алексія Путельяс, яка нині виступає за "Лондон Сіті". Це вже третій "Золотий м’яч" для іспанської півзахисниці. Раніше вона здобувала нагороду у 2021 та 2022 роках.

За жіночий "Золотий м’яч" голосувала журналістка "Суспільне Спорт" Катерина Макаревська. Вона поставила на перше місце Алексію Путельяс, на друге - Мельші Дюморне з "Ліону", на третє - Єву Пайор з "Барселони".

Нагадаємо

Англійський форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, який здобув "Золотий м’яч", випередив французького форварда мадридського "Реалу" Кіліана Мбаппе у голосуванні лише на 28 очок, що є найменшим розривом у історії премії.