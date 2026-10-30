Найменший розрив в історії - Кейн випередив Мбаппе лише на 28 очок у голосуванні за “Золотий м’яч”

Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт

Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт

Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт

Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт