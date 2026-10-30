Найменший розрив в історії - Кейн випередив Мбаппе лише на 28 очок у голосуванні за “Золотий м’яч”
Київ • УНН
Гаррі Кейн здобув «Золотий м’яч»-2026, випередивши Кіліана Мбаппе на 28 очок. Третім став Ламін Ямаль із 881 балом.
Англійський форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, який здобув "Золотий м’яч", випередив французького форварда мадридського "Реалу" Кіліана Мбаппе у голосуванні лише на 28 очок, що є найменшим розривом у історії премії. Про це повідомляє L'Équipe, передає УНН.
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Як повідомляє видання, за Гаррі Кейна віддали 1055 голосів у голосуванні за "Золотий м’яч", і 1027 голосів за Кіліана Мбаппе. Таким чином англієць обійшов француза лише на 28 очок, що є одним із найменших відривом в історії премії.
За вінгера "Барселони" Ламіна Ямаля, який зайняв третє місце у голосуванні, журналісти віддали 881 голос.
Топ-10 голосування за "Золотий м’яч-2026":
- Гаррі Кейн - 1055
очок;
- Кіліан Мбаппе - 1027;
- Ламін Ямал - 881;
- Родрі - 726;
- Ліонель Мессі - 612;
- Хвіча Кварацхелія -
541;
- Усман Дембеле - 418;
- Ерлінг Голанд - 378;
- Майкл Олісе - 296;
- Фабіан Руїс - 201.
Нагадаємо
У Лондоні, у театрі "Палладіум", визначився володар "Золотого м’яча" - нагорода найкращому футболісту світу сезону 2025/2026. За підсумками голосування, 70-ту ювілейну нагороду здобув англійський форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн.
Окрім того, Кейн та мексиканська нападниця "Пачуки" Шарлін Корраль здобули Трофей Герда Мюллера 2026 року, який вручається найрезультативнішому форварду попереднього сезону.