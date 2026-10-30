Самый маленький разрыв в истории - Кейн опередил Мбаппе всего на 28 очков в голосовании за "Золотой мяч"
Киев • УНН
Гарри Кейн завоевал "Золотой мяч"-2026, опередив Килиана Мбаппе на 28 очков. Третьим стал Ламин Ямаль с 881 баллом.
Английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, завоевавший "Золотой мяч", опередил французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в голосовании всего на 28 очков, что является наименьшим разрывом в истории премии. Об этом сообщает L'Équipe, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, за Гарри Кейна отдали 1055 голосов в голосовании за "Золотой мяч", а за Килиана Мбаппе — 1027 голосов. Таким образом, англичанин опередил француза всего на 28 очков, что является одним из самых небольших отрывов в истории премии.
За вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, занявшего третье место в голосовании, журналисты отдали 881 голос.
Топ-10 голосования за "Золотой мяч-2026":
- Гарри Кейн - 1055
очков;
- Килиан Мбаппе - 1027;
- Ламин Ямаль - 881;
- Родри - 726;
- Лионель Месси - 612;
- Хвича Кварацхелия -
541;
- Усман Дембеле - 418;
- Эрлинг Холанд - 378;
- Майкл Олисе - 296;
- Фабиан Руис - 201.
Напомним
В Лондоне, в театре "Палладиум", определился обладатель "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира сезона 2025/2026. По итогам голосования 70-ю юбилейную награду завоевал английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.
Кроме того, Кейн и мексиканская нападающая "Пачуки" Шарлин Корраль завоевали Трофей Герда Мюллера 2026 года, который вручается самому результативному форварду предыдущего сезона.