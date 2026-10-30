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Самый маленький разрыв в истории - Кейн опередил Мбаппе всего на 28 очков в голосовании за "Золотой мяч"

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Гарри Кейн завоевал "Золотой мяч"-2026, опередив Килиана Мбаппе на 28 очков. Третьим стал Ламин Ямаль с 881 баллом.

Самый маленький разрыв в истории - Кейн опередил Мбаппе всего на 28 очков в голосовании за "Золотой мяч"

Английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, завоевавший "Золотой мяч", опередил французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в голосовании всего на 28 очков, что является наименьшим разрывом в истории премии. Об этом сообщает L'Équipe, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, за Гарри Кейна отдали 1055 голосов в голосовании за "Золотой мяч", а за Килиана Мбаппе — 1027 голосов. Таким образом, англичанин опередил француза всего на 28 очков, что является одним из самых небольших отрывов в истории премии.

За вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, занявшего третье место в голосовании, журналисты отдали 881 голос.

Топ-10 голосования за "Золотой мяч-2026":

  • Гарри Кейн - 1055 очков;
    • Килиан Мбаппе - 1027;
      • Ламин Ямаль - 881;
        • Родри - 726;
          • Лионель Месси - 612;
            • Хвича Кварацхелия - 541;
              • Усман Дембеле - 418;
                • Эрлинг Холанд - 378;
                  • Майкл Олисе - 296;
                    • Фабиан Руис - 201.

                      Напомним

                      В Лондоне, в театре "Палладиум", определился обладатель "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира сезона 2025/2026. По итогам голосования 70-ю юбилейную награду завоевал английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.

                      Кроме того, Кейн и мексиканская нападающая "Пачуки" Шарлин Корраль завоевали Трофей Герда Мюллера 2026 года, который вручается самому результативному форварду предыдущего сезона.

                      Павел Башинский

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