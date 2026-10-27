Нагороду Герда Мюллера здобули Кейн та Корраль

Англійський нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн та мексиканська нападниця "Пачуки" Шарлін Корраль здобули Трофей Герда Мюллера 2026 року, який вручається найрезультативнішому форварду попереднього сезону, передає УНН.

Деталі

У Лондоні, в театрі "Палладіум", колишній форвард збірної Англії, найкращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер та акторка Софія Тернер оголосили, що найкращими бомбардирами стали нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн та мексиканська нападниця "Пачуки" Шарлін Корраль.

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Гаррі Кейн у сезоні 2025/2026 провів феноменальний кампанію, забивши загалом 73 голи та віддавши 8 результативних передач у 65 офіційних матчах за клуб і національну команду.

У сезоні 2025/2026 Шарлін Корраль, зокрема, у розіграші Ліги MX Феменіл (Liga MX Femenil) сезону 2025/2026 стала найкращим бомбардиром турніру, забивши 40 голів.

Доповнення

Трофей Герда Мюллера вручається щорічно починаючи з 2021 року (в перший рік нагорода називалась "Нападник року"). Двічі (у 2021 та 2022 роках) нагороду завойовував Роберт Левандовський, у 2023 році приз дістався Ерлінгу Голанду з "Манчестер Сіті".

У 2024 році Гаррі Кейн та Кіліан Мбаппе з "Реалу" розділили перемогу в боротьбі за Трофей Герда Мюллера.

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У минулому році Шведський нападник лондонського "Арсеналу" Віктор Дьокереш та польська нападниця "Барселони" Єва Пайор отримали нагороди найкращих нападників світу. Португальський вінгер Луїш Фігу оголосив їх переможцями.

Приз названий на честь легендарного німецького форварда, чемпіона світу 1974 року Герда Мюллера, який помер у серпні 2021 року. Він двічі (у 1970 та 1972 роках) ставав володарем Золотого м’яча.

Нагороду Герда Мюллера здобули Дьокереш та Пайор