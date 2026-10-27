“ПСЖ” вдруге поспіль визнано найкращим клубом року

Французький "Парі-Сен-Жермен", за який виступає український захисник Ілля Забарний, вдруге поспіль визнано найкращим клубом року за підсумками сезону 2025/2026, передає УНН.

Деталі

Нагороду чинному володарю "Золотого м’яча", капітану "ПСЖ" Усману Дембеле вручив колишній французький півзахисник Патрік Вієра.

"ПСЖ" минулого сезону виграв вдруге поспіль Лігу чемпіонів та здобув перемогу у Чемпіонаті Франції, Міжконтинентальний кубок, Суперкубок Європи.

Чемпіона світу із збірною Іспанії Луїса де ла Фуенте визнано тренером року

Жіночу команду "Барселони" визнано найкращим клубом року серед жінок. Минулого сезону "каталонки" здобули перемоги у Чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Іспанії, а також виграли жіночу Лігу чемпіонів.

Також голкіперку "Барселони" Каталіну Коль було визнано найкращим жіночим голкіпером року, а головного тренера команди Пере Ромеу - найкращим тренером року.

Окрім того, голкіпер "Атлетік Більбао" Унаї Сімона визнано найкращим голкіпером року.

Нагадаємо

У 2025 році французький "ПСЖ" став найкращим чоловічим клубом сезону 2024/2025, вигравши Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1.