“ПСЖ” вдруге поспіль визнано найкращим клубом року
Київ • УНН
ПСЖ із Іллею Забарним вдруге поспіль став найкращим клубом року. Команда виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції та ще два трофеї.
Французький "Парі-Сен-Жермен", за який виступає український захисник Ілля Забарний, вдруге поспіль визнано найкращим клубом року за підсумками сезону 2025/2026, передає УНН.
Деталі
Нагороду чинному володарю "Золотого м’яча", капітану "ПСЖ" Усману Дембеле вручив колишній французький півзахисник Патрік Вієра.
"ПСЖ" минулого сезону виграв вдруге поспіль Лігу чемпіонів та здобув перемогу у Чемпіонаті Франції, Міжконтинентальний кубок, Суперкубок Європи.
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Жіночу команду "Барселони" визнано найкращим клубом року серед жінок. Минулого сезону "каталонки" здобули перемоги у Чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Іспанії, а також виграли жіночу Лігу чемпіонів.
Також голкіперку "Барселони" Каталіну Коль було визнано найкращим жіночим голкіпером року, а головного тренера команди Пере Ромеу - найкращим тренером року.
Окрім того, голкіпер "Атлетік Більбао" Унаї Сімона визнано найкращим голкіпером року.
Нагадаємо
У 2025 році французький "ПСЖ" став найкращим чоловічим клубом сезону 2024/2025, вигравши Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1.