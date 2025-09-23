$41.250.00
20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
“ПСЖ” - найкращий чоловічий клуб сезону, “Арсенал” - найкраща жіноча команда

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Французький ПСЖ, за який виступає українець Ілля Забарний, став найкращим чоловічим клубом сезону 2024/2025, вигравши Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1. Лондонський Арсенал став найкращою жіночою командою сезону, здобувши трофей Ліги чемпіонів.

“ПСЖ” - найкращий чоловічий клуб сезону, “Арсенал” - найкраща жіноча команда

Французький "ПСЖ", за який виступає українець Ілля Забарний, став найкращим чоловічим клубом сезону 2024/2025, а лондонський "Арсенал" - найкраща жіноча команда сезону, передає УНН

Деталі 

Найкращим жіночим клубом сезону став лондонський "Арсенал", який здобув трофей Ліги чемпіонів. 

Найкращим чоловічим клубом сезону став французький "ПСЖ", який у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1. 

Нагадаємо

Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес. 

Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке здобули трофей Йохана Кройфа - кращий тренер світу сезону 2024/2025. 

Павло Башинський

