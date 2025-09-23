“ПСЖ” - найкращий чоловічий клуб сезону, “Арсенал” - найкраща жіноча команда
Київ • УНН
Французький "ПСЖ", за який виступає українець Ілля Забарний, став найкращим чоловічим клубом сезону 2024/2025, а лондонський "Арсенал" - найкраща жіноча команда сезону, передає УНН.
Деталі
Найкращим жіночим клубом сезону став лондонський "Арсенал", який здобув трофей Ліги чемпіонів.
Найкращим чоловічим клубом сезону став французький "ПСЖ", який у минулому сезоні виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок Франції та Лігу 1.
Нагадаємо
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.
Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке здобули трофей Йохана Кройфа - кращий тренер світу сезону 2024/2025.