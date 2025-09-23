«ПСЖ» — лучший мужской клуб сезона, «Арсенал» — лучшая женская команда
Киев • УНН
Французский ПСЖ, за который выступает украинец Илья Забарный, стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1. Лондонский Арсенал стал лучшей женской командой сезона, завоевав трофей Лиги чемпионов.
Детали
Напомним
Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.
Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике завоевали трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025.