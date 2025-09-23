$41.250.00
«ПСЖ» — лучший мужской клуб сезона, «Арсенал» — лучшая женская команда

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Французский ПСЖ, за который выступает украинец Илья Забарный, стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1. Лондонский Арсенал стал лучшей женской командой сезона, завоевав трофей Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — лучший мужской клуб сезона, «Арсенал» — лучшая женская команда

Французский "ПСЖ", за который выступает украинец Илья Забарный, стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, а лондонский "Арсенал" - лучшая женская команда сезона, передает УНН

Детали 

Лучшим женским клубом сезона стал лондонский "Арсенал", который завоевал трофей Лиги чемпионов. 

Лучшим мужским клубом сезона стал французский "ПСЖ", который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1. 

Напомним

Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес. 

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман и главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике завоевали трофей Йохана Кройфа - лучший тренер мира сезона 2024/2025. 

Вероника Марченко

Спорт