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«ПСЖ» второй раз подряд признан лучшим клубом года

Киев • УНН

 • 540 просмотра

ПСЖ с Ильёй Забарным второй раз подряд стал лучшим клубом года. Команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Франции и ещё два трофея.

«ПСЖ» второй раз подряд признан лучшим клубом года

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, второй раз подряд признан лучшим клубом года по итогам сезона 2025/2026, передает УНН

Детали 

Награду действующему обладателю «Золотого мяча», капитану «ПСЖ» Усману Дембеле вручил бывший французский полузащитник Патрик Виейра. 

«ПСЖ» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также одержал победу в чемпионате Франции, Межконтинентальном кубке и Суперкубке Европы. 

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан тренером года 26.10.26, 23:29 • 840 просмотров

Женская команда «Барселоны» признана лучшим клубом года среди женщин. В прошлом сезоне «каталонки» одержали победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также выиграли женскую Лигу чемпионов. 

Также голкипер «Барселоны» Ката Колль была признана лучшим женским голкипером года, а главный тренер команды Пере Ромеу — лучшим тренером года. 

Кроме того, голкипер «Атлетика Бильбао» Унаи Симон признан лучшим голкипером года. 

Напомним 

В 2025 году французский «ПСЖ» стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1. 

Павел Башинский

Спорт