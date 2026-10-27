«ПСЖ» второй раз подряд признан лучшим клубом года
Киев • УНН
ПСЖ с Ильёй Забарным второй раз подряд стал лучшим клубом года. Команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Франции и ещё два трофея.
Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, второй раз подряд признан лучшим клубом года по итогам сезона 2025/2026, передает УНН.
Детали
Награду действующему обладателю «Золотого мяча», капитану «ПСЖ» Усману Дембеле вручил бывший французский полузащитник Патрик Виейра.
«ПСЖ» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также одержал победу в чемпионате Франции, Межконтинентальном кубке и Суперкубке Европы.
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Женская команда «Барселоны» признана лучшим клубом года среди женщин. В прошлом сезоне «каталонки» одержали победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также выиграли женскую Лигу чемпионов.
Также голкипер «Барселоны» Ката Колль была признана лучшим женским голкипером года, а главный тренер команды Пере Ромеу — лучшим тренером года.
Кроме того, голкипер «Атлетика Бильбао» Унаи Симон признан лучшим голкипером года.
Напомним
В 2025 году французский «ПСЖ» стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1.