«ПСЖ» второй раз подряд признан лучшим клубом года

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, второй раз подряд признан лучшим клубом года по итогам сезона 2025/2026, передает УНН.

Детали

Награду действующему обладателю «Золотого мяча», капитану «ПСЖ» Усману Дембеле вручил бывший французский полузащитник Патрик Виейра.

«ПСЖ» в прошлом сезоне во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также одержал победу в чемпионате Франции, Межконтинентальном кубке и Суперкубке Европы.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан тренером года

Женская команда «Барселоны» признана лучшим клубом года среди женщин. В прошлом сезоне «каталонки» одержали победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также выиграли женскую Лигу чемпионов.

Также голкипер «Барселоны» Ката Колль была признана лучшим женским голкипером года, а главный тренер команды Пере Ромеу — лучшим тренером года.

Кроме того, голкипер «Атлетика Бильбао» Унаи Симон признан лучшим голкипером года.

Напомним

В 2025 году французский «ПСЖ» стал лучшим мужским клубом сезона 2024/2025, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Франции и Лигу 1.