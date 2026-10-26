Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте признан тренером года

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте получил Трофей Йохана Кройфа, который вручается лучшему тренеру мира по итогам предыдущего сезона. Де ла Фуэнте одержал победу над Аргентиной в финале ЧМ-2026 и привёл «Фурию Роху» к чемпионству впервые за 16 лет, передаёт УНН.

Детали

В Лондоне, в театре «Палладиум», бывший испанский тренер Рафаэль Бенитес вручил награду лучшему тренеру года главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году и за это время на посту главного тренера выиграл Евро-2024 и чемпионат мира-2026, обыграв в финале сборную Испании.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Трофей Йохана Кройфа среди женских команд получил главный тренер «Барселоны» Пере Ромеу, с которым «Барса» в сезоне 2025/2026 выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

В целом за время своей тренерской карьеры он выиграл с «Барселоной» два чемпионата Испании, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании и один Кубок Лиги чемпионов.

Напомним

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд получил Трофей Копа 2026, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.