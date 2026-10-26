Чемпіона світу із збірною Іспанії Луїса де ла Фуенте визнано тренером року

Тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте здобув Трофей Йогана Кройфа, який вручається найкращому тренеру світу за підсумками попереднього сезону. Де ла Фуенте здобув перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 та привів "Фурію Роха" до чемпіонства вперше за 16 років, передає УНН.

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У Лондоні, в театрі "Палладіум", колишній іспанський тренер Рафаель Бенітес вручив нагороду найкращого тренера року головному тренеру збірної Іспанії Луїсу де ла Фуенте.

Де ла Фуенте очолив збірну Іспанії у 2022 році, і за цей час, на посту головного тренера, виграв Євро-2024 та Чемпіонат світу-2026, обігравши у фіналі збірну Іспанії.

Іспанія перемогла Аргентину та вперше за 16 років стала чемпіоном світу

Трофей Йогана Кройфа серед жіночих команд отримав головний тренер "Барселони" Пере Ромеу, з яким "Барса" у сезоні 2025/2026 виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Загалом, за час своєї тренерської кар’єри він виграв із "Барселоною" два чемпіонати Іспанії, два Кубки Іспанії, два Суперкубки Іспанії та один Кубок Ліги чемпіонів.

Нагадаємо

Вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль втретє поспіль здобув Трофей Копа 2026, який вручається кращому молодому футболісту, який не досяг 21 року.