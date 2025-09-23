Нагороду Герда Мюллера здобули Дьокереш та Пайор
Київ • УНН
Деталі
Португальський вінгер "Барселони" та мадридського "Реалу" Луїш Фігу оголосив, що найкращими бомбардирами стали шведський нападник лондонського "Арсеналу" та португальського "Спортінга" Віктор Дьокереш та польська нападниця "Барселони" та збірної Польщі Єва Пайор.
Нагадаємо
Нагороду найкращий молодий гравець сезону 2024/25 виборов вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, а найкращою молодою гравчинею світу стала півзахисниця "Барселони" Вікі Лопес.
Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман та головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке здобули трофей Йохана Кройфа - кращий тренер світу сезону 2024/2025.