Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"

Украинский журналист Игорь Линник, который участвовал в голосовании от Украины за "Золотой мяч-2026", удивил болельщиков своим выбором, отдав первое место Фабиану Руису из "ПСЖ". Об этом сообщает L'Équipe, передает УНН.

Детали

От Украины в голосовании за награду "Золотой мяч", как и прежде, участвовал журналист Игорь Линник, выбор которого несколько удивил болельщиков. На первое место Линник поставил одноклубника Ильи Забарного по "ПСЖ", чемпиона мира в составе сборной Испании — Фабиана Руиса. На второе место Линник поставил еще одного чемпиона мира — защитника Пау Кубарси из "Барселоны".

Тройку замкнул еще один игрок "ПСЖ" — грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Отметим, Гарри Кейна, который получил "Золотой мяч", Линник поставил на 9-е место, а Килиан Мбаппе, занявший второе место в голосовании, даже не попал в топ-10 Линника.

Обладатель "Золотого мяча" выбирается международным жюри в составе 100 специализированных журналистов, по одному представителю от каждой страны.

Оцениваемый период длился с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026 года — как в клубах, так и в национальных сборных. Шкала баллов такова: 15 баллов за первое место, 12 — за второе, 10 — за третье, а затем 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.

Как сообщал УНН, в Лондоне, в театре "Палладиум", определился обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту мира сезона 2025/2026. По итогам голосования 70-ю юбилейную награду получил английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.

Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026

Награду лучшей футболистке года получила полузащитница "Барселоны" Алексия Путельяс, которая сейчас выступает за "Лондон Сити". Это уже третий "Золотой мяч" для испанской полузащитницы. Ранее она получала награду в 2021 и 2022 годах.

За женский "Золотой мяч" голосовала журналистка "Суспільне Спорт" Екатерина Макаревская. Она поставила на первое место Алексию Путельяс, на второе — Мельши Дюморне из "Лиона", на третье — Еву Пайор из "Барселоны".

Напомним

Английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, получивший "Золотой мяч", опередил французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в голосовании всего на 28 очков, что является наименьшим разрывом в истории премии.