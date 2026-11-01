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Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Унаслідок російського авіаудару знищено будівлю виконкому Краматорська на Площі Миру. За словами міського голови, це був "фундамент українського Краматорська".

Авіаудар знищив будівлю виконкому в центрі Краматорська

Внаслідок обстрілу центру Краматорська знищено будівлю виконавчого комітету міста. Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росія "знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську" на Площі Миру.

Можна по-різному відноситись до чиновників та управлінців, але в цьому і є наша свобода та ідентичність. Будівля пережила орків у чотирнадцятому. Штурми. Шини. Звільнення. Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська

- конставував Гончаренко.

Він додав, що можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади, але не знищити їм наше право на майбутнє".

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Вадим Хлюдзинський

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