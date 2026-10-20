Авіаудар рф по Краматорську забрав життя трьох працівників ТЕЦ, двоє цивільних поранені

У Краматорську внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами загинули троє працівників теплопостачальної організації. Чоловіки перевіряли стан мереж і готували їх до опалювального сезону, щоб забезпечити місто теплом узимку. Про це повідомляє Краматорська міська рада, пише УНН.

Сьогодні російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Краматорську. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків — 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони — працівники однієї з теплопостачальних організацій міста

На одній із локацій працівники теплопостачальної організації виконували обхід мереж і перевіряли їхню готовність до опалювального сезону. Вони працювали над тим, щоб місто могло пройти зиму, щоб у домівках краматорців було тепло, щоб життя в громаді - тривало.

росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом. Людей, які не покинули Краматорськ і продовжували працювати заради його мешканців навіть тоді, коли сама можливість безпечно виконувати свою роботу щодня перебуває під загрозою