Дрон рф атакував трасу Київ - Одеса: троє загиблих, є поранені

Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса зафіксовано влучання неподалік одного з торговельних центрів: є загиблі і поранені. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

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На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

За даними Київської обласної прокуратури, через російський удар троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на Київ 19 жовтня отримали пошкодження ТРЦ Cosmo Multimall, а також консультативно-діагностичний центр у Солом’янському районі.