Дрон рф атаковал трассу Киев - Одесса: трое погибших, есть раненые
Киев • УНН
На трассе Киев - Одесса в Фастовском районе дрон попал рядом с торговым центром. Погибли три человека, четверо получили ранения.
В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса зафиксировано попадание вблизи одного из торговых центров: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
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На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено.
По данным Киевской областной прокуратуры, в результате российского удара три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним
В результате российской атаки на Киев 19 октября получили повреждения ТРЦ Cosmo Multimall, а также консультативно-диагностический центр в Соломенском районе.