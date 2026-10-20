Дрон рф атаковал трассу Киев - Одесса: трое погибших, есть раненые

В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса зафиксировано попадание вблизи одного из торговых центров: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

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На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено.

По данным Киевской областной прокуратуры, в результате российского удара три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним

В результате российской атаки на Киев 19 октября получили повреждения ТРЦ Cosmo Multimall, а также консультативно-диагностический центр в Соломенском районе.