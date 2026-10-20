Дрон рф атаковал трассу Киев - Одесса: трое погибших, есть раненые

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 16 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 690 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 2030 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
13:01 • 720 просмотра
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios
12:40 • 4732 просмотра
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto
12:15 • 9776 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto
Эксклюзив
10:25 • 13454 просмотра
Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог
07:45 • 21113 просмотра
ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах
20 октября, 06:49 • 21117 просмотра
Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink
20 октября, 06:46 • 18090 просмотра
Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
57%
760мм
Популярные новости
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц20 октября, 04:15 • 27412 просмотра
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах20 октября, 06:17 • 28072 просмотра
Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 годуPhoto07:38 • 25159 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16078 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12779 просмотра
публикации
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 2026 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto12:15 • 9772 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8336 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12993 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16293 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Норвегия
Китай
Реклама
УНН Lite
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto12:40 • 4738 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8342 просмотра
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 46488 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 40665 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 38758 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
Truth Social
Фильм
The New York Times

Дрон рф атаковал трассу Киев - Одесса: трое погибших, есть раненые

Киев • УНН

 • 3438 просмотра

На трассе Киев - Одесса в Фастовском районе дрон попал рядом с торговым центром. Погибли три человека, четверо получили ранения.

Дрон рф атаковал трассу Киев - Одесса: трое погибших, есть раненые

В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге Киев - Одесса зафиксировано попадание вблизи одного из торговых центров: есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Подробности

На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Движение транспорта на этом участке ограничено.

По данным Киевской областной прокуратуры, в результате российского удара три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним

В результате российской атаки на Киев 19 октября получили повреждения ТРЦ Cosmo Multimall, а также консультативно-диагностический центр в Соломенском районе.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Трасса Киев-Одесса
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина
Одесса
Киев