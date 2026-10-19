Російська атака пошкодила Cosmo Multimall і медцентр у Києві - фоторепортаж
Київ • УНН
У Києві пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall і медцентр у Солом’янському районі. У медзакладі вибито понад 200 вікон, постраждалих немає.
Унаслідок чергової російської атаки на Київ отримали пошкодження ТРЦ Cosmo Multimall, а також консультативно-діагностичний центр у Солом’янському районі, передає УНН.
Деталі
У торговельно-розважальному комплексі Cosmo Multimall пошкоджені дах і конструкції будівлі, вибиті вікна. Інформація про загальну суму збитків і можливих постраждалих наразі відсутня.
Cosmo Multimall - це великий ТРЦ, розташований неподалік станції метро "Шулявська". До комплексу входили торговельна галерея з понад 150 брендами, заклади харчування, кінотеатр, боулінг, льодова арена та готелі Mercure Kyiv Congress і IQ Hotel.
Водночас, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки значних ушкоджень зазнав один із Консультативно-діагностичних центрів міста.
"Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі. Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади", – йдеться у дописі Кличка.
На щастя, пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було, додав він.
Нагадаємо
Уночі рф запустила по Україні балістичні й крилаті ракети та 269 дронів. ППО збила або придушила 4 крилаті ракети й 243 безпілотники.