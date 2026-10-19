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Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 20025 просмотра

В Киеве повреждены ТРЦ Cosmo Multimall и медцентр в Соломенском районе. В медучреждении выбито более 200 окон, пострадавших нет.

Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортаж
Последствия атаки РФ в ТРЦ в Киеве. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате очередной российской атаки на Киев получили повреждения ТРЦ Cosmo Multimall, а также консультативно-диагностический центр в Соломенском районе, передает УНН.

Подробности

В торгово-развлекательном комплексе Cosmo Multimall повреждены крыша и конструкции здания, выбиты окна. Информация об общей сумме ущерба и возможных пострадавших в настоящее время отсутствует.

Cosmo Multimall — это крупный ТРЦ, расположенный недалеко от станции метро "Шулявская". В комплекс входили торговая галерея с более чем 150 брендами, заведения питания, кинотеатр, боулинг, ледовая арена и отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.

Последствия атаки рф в ТРЦ в Киеве. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В то же время, по информации мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе в результате вражеской атаки значительные повреждения получил один из консультативно-диагностических центров города.

"Взрывной волной выбило более 200 окон, двери в помещениях, повредило потолки. А также оборудование в медучреждении. Пострадавших среди персонала нет. Медработников в настоящее время перевели работать в другие учреждения", — говорится в сообщении Кличко.

К счастью, пациентов на момент атаки в медицинском центре не было, добавил он.

Напомним

Ночью рф запустила по Украине баллистические и крылатые ракеты и 269 дронов. ПВО сбила или подавила 4 крылатые ракеты и 243 беспилотника.

Алла Киосак

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