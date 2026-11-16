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Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом
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Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом

Київ • УНН

 • 6924 перегляди

У ростовській області після атаки спалахнули пожежі на чотирьох підприємствах. Вибухи також лунали в окупованих Бердянську та Донецьку.

Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом

У ніч на 16 листопада безпілотники атакували низку російських регіонів та тимчасово окуповані території України. У ростовській області спалахнули пожежі на 4 підприємствах, у краснодарському краї повідомили про пошкодження, а в окупованих Бердянську та Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

Найбільше підтверджених наслідків зафіксували в азові ростовської області, де після атаки виникли пожежі на 4 виробничих об'єктах. OSINT-аналіз також виявив займання поблизу двох нафтобаз, однак їхнє безпосереднє ураження поки не підтверджене.

У російському азові після атаки дронів спалахнули пожежі на 4 підприємствах, троє постраждалих16.11.26, 07:29 • 1196 переглядiв

У міллеровському районі ростовської області повідомили про пожежу в слободі рогалик. У сєверському районі краснодарського краю місцева влада заявила про падіння уламків безпілотників та пошкодження.

Де ще лунали вибухи та працювала ППО

В окупованому Бердянську протягом ночі пролунали кілька серій вибухів, зокрема в районі "Восьмухи". У Маріуполі, Волновасі та Новоазовському районі також повідомляли про загрозу дронів. Підтверджених даних про уражені об'єкти немає.

В окупованому Донецьку, за інформацією Андрющенка, атакували енергетичні об'єкти та транспорт у Петровському районі.

У московському регіоні російська влада повідомляла про перехоплення безпілотників. У калузькій області заявили про 44 збиті дрони, у тульській – 10, у воронезькій – 2.

Крім того, через загрозу атаки в ярославлі тимчасово перекривали рух транспорту в напрямку москви. Повітряну небезпеку оголошували також у низці інших регіонів рф.

У росії та на ТОТ лунають вибухи: призупинено автомобільний рух в напрямку москви16.11.26, 03:17 • 18663 перегляди

Степан Гафтко

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