Авиаудар РФ по Краматорску унес жизни трех работников ТЭЦ, двое гражданских ранены

В Краматорске в результате российского авиаудара управляемыми авиабомбами погибли трое работников теплоснабжающей организации. Мужчины проверяли состояние сетей и готовили их к отопительному сезону, чтобы обеспечить город теплом зимой. Об этом сообщает Краматорский городской совет, пишет УНН.

Сегодня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краматорску. В результате атаки погибли трое мужчин — 1978, 1984 и 1979 годов рождения. Все они — работники одной из теплоснабжающих организаций города - говорится в сообщении.

На одной из локаций работники теплоснабжающей организации обходили сети и проверяли их готовность к отопительному сезону. Они работали над тем, чтобы город смог пережить зиму, чтобы в домах краматорчан было тепло, чтобы жизнь в общине — продолжалась.

россияне убили людей, которые до последнего оставались со своим городом. Людей, которые не покинули Краматорск и продолжали работать ради его жителей даже тогда, когда сама возможность безопасно выполнять свою работу каждый день находится под угрозой - заявили в городском совете.

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