Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска

В результате обстрела центра Краматорска разрушено здание исполнительного комитета города. Об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко, информирует УНН.

По его словам, россия "уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске" на Площади Мира.

Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и есть наша свобода и идентичность. Здание пережило орков в четырнадцатом году. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь были история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска