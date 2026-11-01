Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
Киев • УНН
В результате российского авиаудара уничтожено здание исполкома Краматорска на площади Мира. По словам городского головы, это был "фундамент украинского Краматорска".
В результате обстрела центра Краматорска разрушено здание исполнительного комитета города. Об этом сообщил начальник ГВА Александр Гончаренко, информирует УНН.
Детали
По его словам, россия "уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске" на Площади Мира.
Можно по-разному относиться к чиновникам и управленцам, но в этом и есть наша свобода и идентичность. Здание пережило орков в четырнадцатом году. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь были история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска
Он добавил, что можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания, но не уничтожить наше право на будущее".
Напомним
23 октября россияне сбросили три ФАБ-250 на Краматорск. Один человек погиб, еще шестеро, среди которых трое детей, были ранены.
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