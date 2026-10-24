росіяни скинули три ФАБ-250 на Краматорськ: загиблий і шестеро поранених

Одна людина загинула та шестеро, серед яких троє дітей, поранені, внаслідок чергової атаки росіян на Краматорськ Донецької області. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, інформує УНН.

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Зазначається, що війська рф скинули на Краматорськ три ФАБ-250 з уніфікованого модуля планерування і корекції.

Під прицілом окупантів опинився житловий квартал. В результаті атаки загинула одна людина. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 6 цивільних - двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також троє дітей: дівчинки 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога.

В епіцентрі влучання ворожих засобів ураження пошкоджено 27 житлових будинків. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються - додали у прокуратурі.

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