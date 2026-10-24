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ФАБ-250
Шахед-136

росіяни скинули три ФАБ-250 на Краматорськ: загиблий і шестеро поранених

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Удар по житловому кварталу Краматорська вбив людину та поранив шістьох цивільних, серед них троє дітей. Пошкоджено 27 будинків.

росіяни скинули три ФАБ-250 на Краматорськ: загиблий і шестеро поранених

Одна людина загинула та шестеро, серед яких троє дітей, поранені, внаслідок чергової атаки росіян на Краматорськ Донецької області. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що війська рф скинули на Краматорськ три ФАБ-250 з уніфікованого модуля планерування і корекції.

Під прицілом окупантів опинився житловий квартал. В результаті атаки загинула одна людина. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 6 цивільних - двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також троє дітей: дівчинки 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога.

В епіцентрі влучання ворожих засобів ураження пошкоджено 27 житлових будинків. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються

- додали у прокуратурі.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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