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Россияне сбросили три ФАБ-250 на Краматорск: погибший и шестеро раненых

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Удар по жилому кварталу Краматорска убил человека и ранил шестерых гражданских, среди них трое детей. Повреждено 27 домов.

Россияне сбросили три ФАБ-250 на Краматорск: погибший и шестеро раненых

Один человек погиб и шестеро, среди которых трое детей, получили ранения в результате очередной атаки россиян на Краматорск Донецкой области. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф сбросили на Краматорск три ФАБ-250 с унифицированного модуля планирования и коррекции.

Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал. В результате атаки погиб один человек. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 6 гражданских — две женщины 45 и 54 лет, 47-летний мужчина, а также трое детей: девочки 7 и 10 лет и их брат в возрасте 1 года и 10 месяцев

— говорится в сообщении.

Указывается, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В эпицентре попадания вражеских средств поражения повреждены 27 жилых домов. Окончательные последствия обстрела устанавливаются

— добавили в прокуратуре.

Напомним

20 октября в Краматорске российские управляемые авиабомбы убили троих работников теплоснабжающей организации. Они готовили сети к отопительному сезону.

В Краматорске российский FPV-дрон попал в дом культуры, вспыхнул масштабный пожар15.10.26, 16:29 • 5422 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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