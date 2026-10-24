Россияне сбросили три ФАБ-250 на Краматорск: погибший и шестеро раненых

Один человек погиб и шестеро, среди которых трое детей, получили ранения в результате очередной атаки россиян на Краматорск Донецкой области. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф сбросили на Краматорск три ФАБ-250 с унифицированного модуля планирования и коррекции.

Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал. В результате атаки погиб один человек. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 6 гражданских — две женщины 45 и 54 лет, 47-летний мужчина, а также трое детей: девочки 7 и 10 лет и их брат в возрасте 1 года и 10 месяцев — говорится в сообщении.

Указывается, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В эпицентре попадания вражеских средств поражения повреждены 27 жилых домов. Окончательные последствия обстрела устанавливаются — добавили в прокуратуре.

Напомним

20 октября в Краматорске российские управляемые авиабомбы убили троих работников теплоснабжающей организации. Они готовили сети к отопительному сезону.

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