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Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
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Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори

Київ • УНН

 • 2398 перегляди

Пікові години на дорогах припадають на 07:00-10:00 та 17:00-19:00, а найвища інтенсивність спостерігається у вересні.

Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори

У Києві інтенсивність транспортного потоку змінюється залежно від часу доби так і залежно від сезону. У "Центрі організації дорожнього руху" департаменту КМДА у відповідь на запит УНН розповіли про ці коливання та про те які саме часові проміжки є "годинами пік". 

Як та коли змінюється інтенсивність потоку в столиці

Протягом доби інтенсивність транспортного потоку змінюється: зростає в ранкові години (07:00-10:00), знижується вдень (окрім центру) і знову підвищується у вечірні години (17:00-19:00), після чого поступово зменшується. Зазначені закономірності зафіксовано на основі натурних спостережень, проведених на 15 довільно обраних перехрестях у періоди ранкових, обідніх та вечірніх піків

- інформують в ЦОРД.  

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Зазначається, що залежно від району міста години пікової інтенсивності можуть варіюватися залежно від транспортної ситуації (затор, ДТП). Натомість на великих транспортних артеріях спостерігається чітка різниця: на в’їздах з околиць та основних магістральних напрямках пікові періоди починаються раніше, тоді як у центральній частині міста години пік, як правило, зміщуються на пізніший час.  

Ситуація з паркуванням в Києві

У березні 2025 року здійснювався підрахунок інтенсивності транспортних засобів на в’їздах до Зони паркування 3 м. Києва (рис. 1). За результатами, найбільш завантаженими напрямками (в одному напрямку руху) є: Житомирський, Броварський, Бориспільський, Вишневський, Вишгородський, Одеський та Гостомельський

- повідомляє ЦОРД.

1. Столичне шосе (Обухівський напрямок);

2. Дніпровське шосе (Обухівський напрямок);

3. вул. Метрологічна (с. Хотів);

4. вул. 1. Сірка (с. Новосілки);

5. просп. Ак. Глушкова (Одеський напрямок);

6. вул. В. Чорновола (Вишневський напрямок);

7. вул. Київська (Софіївська Борщагівка);

8. вул. Соборна (Софіївська Борщагівка);

9. вул. М. Вінграновського (Петропавлівська Борщагівка);

10. вул. Соборна (Петропавлівська Борщагівка);

11. просп. Берестейський (Житомирський напрямок);

12. траса P-30 (Ірпінський напрямок);

13. Гостомельське шосе (Гостомельський напрямок);

14. вул. Міська (Пуща-Водиця);

15. Литовський проспект (Овруцький напрямок)

16. вул. Богатирська (Вишгородський напрямок);

17. вул. Радосинська (с. Погреби);

18. Броварський проспект (Броварський напрямок);

19. Бориспільське шосе (Бориспільський напрямок);

20. вул. Світла (Бортничі);

21. вул. Центральна (Осокорки).

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Сезонні коливання

 "Сезонна кореляція простежується: інтенсивність транспортного потоку зростає навесні та на початку осені, а зменшується взимку. Найвища інтенсивність зазвичай спостерігається у вересні, а найнижча у січні. Це чітко видно на графіку 1, де зображено зміну інтенсивності руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста з січня 2021 по травень 2025 року", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що дані подано як сумарну середньомісячну добову інтенсивність руху по 10-ти світлофорних об’єктах (СО).

Повідомляється, що було значне зниження інтенсивності транспортного потоку з лютого місяця 2022 року і до кінця року: в зв’язку з воєнним станом та бойовими діями поблизу столиці. Зафіксована детекторами інтенсивність протягом жовтня-грудня 2022 року, січня-лютого 2023 року та травня-грудня 2024 року матиме більшу похибку в даних через віялові стабілізаційні вимкнення електроенергії, під час яких світлофорні об’єкти були вимкнені.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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