Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
Київ • УНН
Пікові години на дорогах припадають на 07:00-10:00 та 17:00-19:00, а найвища інтенсивність спостерігається у вересні.
У Києві інтенсивність транспортного потоку змінюється залежно від часу доби так і залежно від сезону. У "Центрі організації дорожнього руху" департаменту КМДА у відповідь на запит УНН розповіли про ці коливання та про те які саме часові проміжки є "годинами пік".
Як та коли змінюється інтенсивність потоку в столиці
Протягом доби інтенсивність транспортного потоку змінюється: зростає в ранкові години (07:00-10:00), знижується вдень (окрім центру) і знову підвищується у вечірні години (17:00-19:00), після чого поступово зменшується. Зазначені закономірності зафіксовано на основі натурних спостережень, проведених на 15 довільно обраних перехрестях у періоди ранкових, обідніх та вечірніх піків
Поліція про затори в Києві: далі буде ще гірше, якщо не буде інфраструктурних рішень27.11.24, 14:36 • 18671 перегляд
Зазначається, що залежно від району міста години пікової інтенсивності можуть варіюватися залежно від транспортної ситуації (затор, ДТП). Натомість на великих транспортних артеріях спостерігається чітка різниця: на в’їздах з околиць та основних магістральних напрямках пікові періоди починаються раніше, тоді як у центральній частині міста години пік, як правило, зміщуються на пізніший час.
Ситуація з паркуванням в Києві
У березні 2025 року здійснювався підрахунок інтенсивності транспортних засобів на в’їздах до Зони паркування 3 м. Києва (рис. 1). За результатами, найбільш завантаженими напрямками (в одному напрямку руху) є: Житомирський, Броварський, Бориспільський, Вишневський, Вишгородський, Одеський та Гостомельський
1. Столичне шосе (Обухівський напрямок);
2. Дніпровське шосе (Обухівський напрямок);
3. вул. Метрологічна (с. Хотів);
4. вул. 1. Сірка (с. Новосілки);
5. просп. Ак. Глушкова (Одеський напрямок);
6. вул. В. Чорновола (Вишневський напрямок);
7. вул. Київська (Софіївська Борщагівка);
8. вул. Соборна (Софіївська Борщагівка);
9. вул. М. Вінграновського (Петропавлівська Борщагівка);
10. вул. Соборна (Петропавлівська Борщагівка);
11. просп. Берестейський (Житомирський напрямок);
12. траса P-30 (Ірпінський напрямок);
13. Гостомельське шосе (Гостомельський напрямок);
14. вул. Міська (Пуща-Водиця);
15. Литовський проспект (Овруцький напрямок)
16. вул. Богатирська (Вишгородський напрямок);
17. вул. Радосинська (с. Погреби);
18. Броварський проспект (Броварський напрямок);
19. Бориспільське шосе (Бориспільський напрямок);
20. вул. Світла (Бортничі);
21. вул. Центральна (Осокорки).
В Україні 10% мостів знаходяться в аварійному стані. Серед них - міст Патона та міст Метро13.07.23, 18:58 • 394310 переглядiв
Сезонні коливання
"Сезонна кореляція простежується: інтенсивність транспортного потоку зростає навесні та на початку осені, а зменшується взимку. Найвища інтенсивність зазвичай спостерігається у вересні, а найнижча у січні. Це чітко видно на графіку 1, де зображено зміну інтенсивності руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста з січня 2021 по травень 2025 року", - йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що дані подано як сумарну середньомісячну добову інтенсивність руху по 10-ти світлофорних об’єктах (СО).
Повідомляється, що було значне зниження інтенсивності транспортного потоку з лютого місяця 2022 року і до кінця року: в зв’язку з воєнним станом та бойовими діями поблизу столиці. Зафіксована детекторами інтенсивність протягом жовтня-грудня 2022 року, січня-лютого 2023 року та травня-грудня 2024 року матиме більшу похибку в даних через віялові стабілізаційні вимкнення електроенергії, під час яких світлофорні об’єкти були вимкнені.