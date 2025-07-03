Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
Киев • УНН
Пиковые часы на дорогах приходятся на 07:00-10:00 и 17:00-19:00, а наивысшая интенсивность наблюдается в сентябре.
В Киеве интенсивность транспортного потока меняется в зависимости от времени суток, а также в зависимости от сезона. В «Центре организации дорожного движения» департамента КГГА в ответ на запрос УНН рассказали об этих колебаниях и о том, какие именно временные промежутки являются «часами пик».
Как и когда меняется интенсивность потока в столице
В течение суток интенсивность транспортного потока меняется: возрастает в утренние часы (07:00-10:00), снижается днем (кроме центра) и снова повышается в вечерние часы (17:00-19:00), после чего постепенно уменьшается. Указанные закономерности зафиксированы на основе натурных наблюдений, проведенных на 15 произвольно выбранных перекрестках в периоды утренних, обеденных и вечерних пиков
Полиция о пробках в Киеве: дальше будет еще хуже, если не будет инфраструктурных решений27.11.24, 14:36 • 18670 просмотров
Отмечается, что в зависимости от района города часы пиковой интенсивности могут варьироваться в зависимости от транспортной ситуации (затор, ДТП). Зато на больших транспортных артериях наблюдается четкая разница: на въездах из окраин и основных магистральных направлениях пиковые периоды начинаются раньше, тогда как в центральной части города часы пик, как правило, смещаются на более позднее время.
Ситуация с парковкой в Киеве
В марте 2025 года осуществлялся подсчет интенсивности транспортных средств на въездах в Зону парковки 3 г. Киева (рис. 1). По результатам, наиболее загруженными направлениями (в одном направлении движения) являются: Житомирское, Броварское, Бориспольское, Вишневское, Вышгородское, Одесское и Гостомельское
1. Столичное шоссе (Обуховское направление);
2. Днепровское шоссе (Обуховское направление);
3. ул. Метрологическая (с. Хотов);
4. ул. 1. Серка (с. Новоселки);
5. просп. Ак. Глушкова (Одесское направление);
6. ул. В. Черновола (Вишневское направление);
7. ул. Киевская (Софиевская Борщаговка);
8. ул. Соборная (Софиевская Борщаговка);
9. ул. М. Винграновского (Петропавловская Борщаговка);
10. ул. Соборная (Петропавловская Борщаговка);
11. просп. Берестейский (Житомирское направление);
12. трасса P-30 (Ирпенское направление);
13. Гостомельское шоссе (Гостомельское направление);
14. ул. Городская (Пуща-Водица);
15. Литовский проспект (Овручское направление)
16. ул. Богатырская (Вышгородское направление);
17. ул. Радосинская (с. Погребы);
18. Броварской проспект (Броварское направление);
19. Бориспольское шоссе (Бориспольское направление);
20. ул. Светлая (Бортничи);
21. ул. Центральная (Осокорки).
В Украине 10% мостов находятся в аварийном состоянии. Среди них – мост Патона и мост Метро13.07.23, 18:58 • 394310 просмотров
Сезонные колебания
"Сезонная корреляция прослеживается: интенсивность транспортного потока возрастает весной и в начале осени, а уменьшается зимой. Наивысшая интенсивность обычно наблюдается в сентябре, а самая низкая в январе. Это четко видно на графике 1, где изображено изменение интенсивности движения транспортных средств на улично-дорожной сети города с января 2021 по май 2025 года", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что данные представлены как суммарная среднемесячная суточная интенсивность движения по 10-ти светофорным объектам (СО).
Сообщается, что было значительное снижение интенсивности транспортного потока с февраля 2022 года и до конца года: в связи с военным положением и боевыми действиями вблизи столицы. Зафиксированная детекторами интенсивность в течение октября-декабря 2022 года, января-февраля 2023 года и мая-декабря 2024 года будет иметь большую погрешность в данных из-за веерных стабилизационных отключений электроэнергии, во время которых светофорные объекты были выключены.