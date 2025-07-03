Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки

В Киеве интенсивность транспортного потока меняется в зависимости от времени суток, а также в зависимости от сезона. В «Центре организации дорожного движения» департамента КГГА в ответ на запрос УНН рассказали об этих колебаниях и о том, какие именно временные промежутки являются «часами пик».

Как и когда меняется интенсивность потока в столице

В течение суток интенсивность транспортного потока меняется: возрастает в утренние часы (07:00-10:00), снижается днем (кроме центра) и снова повышается в вечерние часы (17:00-19:00), после чего постепенно уменьшается. Указанные закономерности зафиксированы на основе натурных наблюдений, проведенных на 15 произвольно выбранных перекрестках в периоды утренних, обеденных и вечерних пиков - информируют в ЦОДД.

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Отмечается, что в зависимости от района города часы пиковой интенсивности могут варьироваться в зависимости от транспортной ситуации (затор, ДТП). Зато на больших транспортных артериях наблюдается четкая разница: на въездах из окраин и основных магистральных направлениях пиковые периоды начинаются раньше, тогда как в центральной части города часы пик, как правило, смещаются на более позднее время.

Ситуация с парковкой в Киеве

В марте 2025 года осуществлялся подсчет интенсивности транспортных средств на въездах в Зону парковки 3 г. Киева (рис. 1). По результатам, наиболее загруженными направлениями (в одном направлении движения) являются: Житомирское, Броварское, Бориспольское, Вишневское, Вышгородское, Одесское и Гостомельское - сообщает ЦОДД.

1. Столичное шоссе (Обуховское направление);

2. Днепровское шоссе (Обуховское направление);

3. ул. Метрологическая (с. Хотов);

4. ул. 1. Серка (с. Новоселки);

5. просп. Ак. Глушкова (Одесское направление);

6. ул. В. Черновола (Вишневское направление);

7. ул. Киевская (Софиевская Борщаговка);

8. ул. Соборная (Софиевская Борщаговка);

9. ул. М. Винграновского (Петропавловская Борщаговка);

10. ул. Соборная (Петропавловская Борщаговка);

11. просп. Берестейский (Житомирское направление);

12. трасса P-30 (Ирпенское направление);

13. Гостомельское шоссе (Гостомельское направление);

14. ул. Городская (Пуща-Водица);

15. Литовский проспект (Овручское направление)

16. ул. Богатырская (Вышгородское направление);

17. ул. Радосинская (с. Погребы);

18. Броварской проспект (Броварское направление);

19. Бориспольское шоссе (Бориспольское направление);

20. ул. Светлая (Бортничи);

21. ул. Центральная (Осокорки).

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Сезонные колебания

"Сезонная корреляция прослеживается: интенсивность транспортного потока возрастает весной и в начале осени, а уменьшается зимой. Наивысшая интенсивность обычно наблюдается в сентябре, а самая низкая в январе. Это четко видно на графике 1, где изображено изменение интенсивности движения транспортных средств на улично-дорожной сети города с января 2021 по май 2025 года", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что данные представлены как суммарная среднемесячная суточная интенсивность движения по 10-ти светофорным объектам (СО).

Сообщается, что было значительное снижение интенсивности транспортного потока с февраля 2022 года и до конца года: в связи с военным положением и боевыми действиями вблизи столицы. Зафиксированная детекторами интенсивность в течение октября-декабря 2022 года, января-февраля 2023 года и мая-декабря 2024 года будет иметь большую погрешность в данных из-за веерных стабилизационных отключений электроэнергии, во время которых светофорные объекты были выключены.