Полиция о пробках в Киеве: дальше будет еще хуже, если не будет инфраструктурных решений

В Киеве практически нет новых решений, эстакад и решений, которые бы снимали напряжение в трафике. Дальше будет еще хуже, если не будет инфраструктурных решений, ведь пассажиропоток вместе с транспортным потоком увеличивается с каждым годом.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Есть нюанс относительно скорости, но он не основной. Заторные явления связаны также с инфраструктурными решениями. Здесь нужно говорить о том, что у нас пассажиропоток, транспортный поток в Киеве значительно увеличивается с каждым годом - сказал Белошицкий.

Однако он отметил, что практически не применяются инфраструктурные решения, которые должны идти в ногу с этими увеличениями транспортного потока на основании анализа, исследований.

Практически нет новых решений, новых эстакад, новых решений, которые бы снимали это напряжение в трафике. Дальше будет еще хуже, если не будет инфраструктурных решений - заявил Белошицкий.

Дополнение

Почти 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии. Среди них - два больших моста с высокой интенсивностью движениев, которые расположены в Киеве.

В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых автомобилейо и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостом.