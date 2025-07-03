Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини

Алергія на сонце – це узагальнений термін для різних фотодерматозів. Що може викликати сонячну алергію та як з нею боротися розповіла екслюзивно для УНН алерголог, пульмонолог та педіатр, к.м.н., healthy lifestyle doctor Майя Руселевич.

Які є форми алергії на сонце

Сонячна алергія – це узагальнений термін для різних фотодерматозів. Це захворювання шкіри, які виникають, як відповідь на вплив ультрафіолетове випромінювання - сказала Руселевич.

За її словами, найрозповсюдженіші форми – це сонячна кропив'янка.

"Це миттєва реакція у вигляді пухирців, почервоніння після УФ-випромінювання. Це можуть бути фототоксичні, фотоалергічні реакції, які викликаються через взаємодію сонця з певними речовинами – медикаментами, косметикою, може бути з ефірними оліями", - вказала вона.

Також алерголог зазначила, що може бути поліморфна світлова ерупція.

Це висип, свербіння, пухирці, які можуть з'являтися через один-два дні після перебування на сонці. Ще буває актинічний кератоз. Це хронічна форма, яка часто трапляється у людей з чутливою шкірою й може мати сезонне загострення - пояснила алерголог.

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Симптоми алергії на сонце

Руселевич розповіла, що серед симптомів може бути почервоніння на шкірі, свербіж.

Може бути висип, як плями, пухирці. Також може бути набряк, сухість, лущення. Симптоми зазвичай з'являються на відкритих ділянках тіла – обличчі, руках, передпліччі, шиї. Можуть зявлятися як через декілька хвилин, так й через декілька годин після впливу сонця - сказала алерголог.

Що викликає алергію на сонце?

Руселевич пояснила, що головним чинником виникнення алергії на сонце є ультрафіолетове випромінювання – це УФ-А та УФ-В промені.

Реакція може бути посилена у людей, які мають генетичну схильність, які приймають різні ліки, наприклад, антибіотики, діуретики й нестероїдні протизапальні засоби. Люди, які користуються парфумами, косметикою, яка містить фотосенсибілізатори, що можуть викликати реакцію. Також люди, які страждають на захворювання імунної системи, наприклад, системний червоний вовчак - розповіла Руселевич.

Також алерголог пояснила в кого вищі шанси мати алергію на сонце.

"У людей зі світлою шкірою, тобто це перший та другий фототип. У жінок дуже часто через гормональний фон й використання косметики. Це може бути пацієнт в кого в родині вже є сімейний анамнез по фотодерматозах. Люди з аутоімунними захворюваннями й ті хто приймає фотосенсибілізуючі препарати", - сказала Руселевич.

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Чи є причини виникнення алергії на сонце, які можна уникнути?

"Так. Краще уникати косметики та парфумів з ароматизаторами або ефірними оліями перед виходом на сонце. Медикаменти, які підвищують чутливість до сонця", - зазначила Руселевич.

"Також надмірне перебування на сонці без адаптації (негативно впливає – ред.). Особливо на весні, у відпустці, коли ми різко потрапляємо на сонце", - пояснила алерголог.

Вона зауважила, що важливо, щоб був достатній захист шкіри за рахунок одягу, капелюха та сонцезахисного крему.

Як боротися з алергією на сонце?

Руселевич зазначила, що в першу чергу - це профілактика.

Потрібно уникати перебування на сонці, особливо з 11:00 до 16:00, навіть до 17:00 в залежності, де ви перебуваєте. Носити захисний одяг, капелюх, окуляри. Використовувати сонцезахисний крем з SPF 50 й бажано з фізичними фільтрами. Це з оксид цинку, діоксид титану, мінеральні фільтри - розповіла Руселевич.

Вона зазначила, що застосовувати медикаментозну терапію варто після консультації лікаря.

"Можна прийняти антигістамінні препарати. Іноді потрібно призначати топічно, рекомендувати стероїди, якщо значне запалення. Фототерапія, як складні випадки деформування толерантності до сонця. Звісно має бути корекція способу життя, уникати тригерів й вести щоденник спостереження з яким ви можете звернутися на консультацію до лікаря", - сказала Руселевич.

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