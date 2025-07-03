Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах

Аллергия на солнце – это обобщенный термин для различных фотодерматозов. Что может вызвать солнечную аллергию и как с ней бороться, рассказала эксклюзивно для УНН аллерголог, пульмонолог и педиатр, к.м.н., healthy lifestyle doctor Майя Руселевич.

Какие есть формы аллергии на солнце

Солнечная аллергия – это обобщенный термин для различных фотодерматозов. Это заболевания кожи, которые возникают как ответ на воздействие ультрафиолетового излучения - сказала Руселевич.

По ее словам, самые распространенные формы – это солнечная крапивница.

"Это мгновенная реакция в виде волдырей, покраснения после УФ-излучения. Это могут быть фототоксические, фотоаллергические реакции, которые вызываются из-за взаимодействия солнца с определенными веществами – медикаментами, косметикой, может быть с эфирными маслами", - указала она.

Также аллерголог отметила, что может быть полиморфная световая эрупция.

Это сыпь, зуд, волдыри, которые могут появляться через один-два дня после пребывания на солнце. Еще бывает актинический кератоз. Это хроническая форма, которая часто встречается у людей с чувствительной кожей и может иметь сезонное обострение - пояснила аллерголог.

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Симптомы аллергии на солнце

Руселевич рассказала, что среди симптомов может быть покраснение на коже, зуд.

Может быть сыпь, как пятна, волдыри. Также может быть отек, сухость, шелушение. Симптомы обычно появляются на открытых участках тела – лице, руках, предплечьях, шее. Могут появляться как через несколько минут, так и через несколько часов после воздействия солнца - сказала аллерголог.

Что вызывает аллергию на солнце?

Руселевич пояснила, что главным фактором возникновения аллергии на солнце является ультрафиолетовое излучение – это УФ-А и УФ-В лучи.

Реакция может быть усилена у людей, имеющих генетическую предрасположенность, принимающих различные лекарства, например, антибиотики, диуретики и нестероидные противовоспалительные средства. Люди, пользующиеся парфюмерией, косметикой, содержащей фотосенсибилизаторы, которые могут вызвать реакцию. Также люди, страдающие заболеваниями иммунной системы, например, системной красной волчанкой - рассказала Руселевич.

Также аллерголог пояснила, у кого выше шансы иметь аллергию на солнце.

"У людей со светлой кожей, то есть это первый и второй фототип. У женщин очень часто из-за гормонального фона и использования косметики. Это может быть пациент, у кого в семье уже есть семейный анамнез по фотодерматозам. Люди с аутоиммунными заболеваниями и те, кто принимает фотосенсибилизирующие препараты", - сказала Руселевич.

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Есть ли причины возникновения аллергии на солнце, которых можно избежать?

"Да. Лучше избегать косметики и парфюмерии с ароматизаторами или эфирными маслами перед выходом на солнце. Медикаменты, повышающие чувствительность к солнцу", - отметила Руселевич.

"Также чрезмерное пребывание на солнце без адаптации (негативно влияет – ред.). Особенно весной, в отпуске, когда мы резко попадаем на солнце", - пояснила аллерголог.

Она отметила, что важно, чтобы была достаточная защита кожи за счет одежды, шляпы и солнцезащитного крема.

Как бороться с аллергией на солнце?

Руселевич отметила, что в первую очередь - это профилактика.

Нужно избегать пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 16:00, даже до 17:00 в зависимости от того, где вы находитесь. Носить защитную одежду, шляпу, очки. Использовать солнцезащитный крем с SPF 50 и желательно с физическими фильтрами. Это оксид цинка, диоксид титана, минеральные фильтры - рассказала Руселевич.

Она отметила, что применять медикаментозную терапию стоит после консультации врача.

"Можно принять антигистаминные препараты. Иногда нужно назначать топически, рекомендовать стероиды, если значительное воспаление. Фототерапия, как сложные случаи деформирования толерантности к солнцу. Конечно, должна быть коррекция образа жизни, избегать триггеров и вести дневник наблюдения, с которым вы можете обратиться на консультацию к врачу", - сказала Руселевич.

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