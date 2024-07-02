Завтра, 3 июля, на территории Украины ожидается довольно контрастная погода. Температура по регионам будет колебаться от +17 до +37 градусов. Об этом пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

3-го июля сильная жара будет продолжаться в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) - днем +32+37 градусов. Самой прохладной будет западная часть, там только +19 +22, а иногда даже +17 +19 градусов - рассказала Диденко.

Также по ее словам, перепады температур будут наблюдаться и на севере страны. В частности на Житомирщине будет +20+22, в Киевской области +27+30. Зато на Черниговщине ожидается температура в пределах +28+31, а на Сумщине +30+34 градуса.

Также на Западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются дождем с грозами. На остальных территориях - сухо, солнечно пожарная опасность высокая.

В Киеве завтра днем +29+30 градусов, серьезные осадки - вряд ли, но очень трудно прогнозировать, потому что атмосферный фронт будет только касаться столицы. Одним словом - есть вероятность, но буду уточнять, следить - подытожила Диденко.

Напомним,

Уровень диоксида азота в Киеве, как ожидается, достигнет предельно допустимых значений 2 июля, что может негативно повлиять на здоровье, а сухая жаркая погода еще и будет способствовать накоплению загрязнения в воздухе.