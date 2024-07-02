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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Киян попередили про високий рівень забруднення повітря на тлі спеки

Київ • УНН

 • 39067 перегляди

Рівень діоксиду азоту в Києві досягне гранично допустимих значень 2 липня, негативно впливаючи на здоров'я. Температура повітря сягатиме +32°C, а суха спекотна погода сприятиме накопиченню забруднення в повітрі.

Киян попередили про високий рівень забруднення повітря на тлі спеки

Рівень діоксиду азоту в Києві, як очікується, досягне гранично допустимих значень 2 липня, негативно впливаючи на здоров'я, а суха спекотна погода ще й сприятиме накопиченню забруднення в повітрі, попередили у КМВА у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 2 липня, у столиці концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей", - вказали у КМВА у Telegram.

Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря, додали у військовій адміністрації, зазначивши, що сьогодні у Києві температура сягне позначки +32°.

"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - вказали у КМВА.

Дощі та грози на заході і півночі, спекотно та сухо на решті території: прогноз на сьогодні02.07.24, 08:36 • 12598 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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