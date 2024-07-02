Киян попередили про високий рівень забруднення повітря на тлі спеки
Київ • УНН
Рівень діоксиду азоту в Києві досягне гранично допустимих значень 2 липня, негативно впливаючи на здоров'я. Температура повітря сягатиме +32°C, а суха спекотна погода сприятиме накопиченню забруднення в повітрі.
Рівень діоксиду азоту в Києві, як очікується, досягне гранично допустимих значень 2 липня, негативно впливаючи на здоров'я, а суха спекотна погода ще й сприятиме накопиченню забруднення в повітрі, попередили у КМВА у вівторок, пише УНН.
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"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 2 липня, у столиці концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей", - вказали у КМВА у Telegram.
Суха та спекотна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря, додали у військовій адміністрації, зазначивши, що сьогодні у Києві температура сягне позначки +32°.
"Будьте уважні та обережні! Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - вказали у КМВА.
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