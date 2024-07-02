Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары
Киев • УНН
Уровень диоксида азота в Киеве достигнет предельно допустимых значений 2 июля, негативно влияя на здоровье. Температура воздуха будет достигать +32°C, а сухая жаркая погода будет способствовать накоплению загрязнения в воздухе.
Уровень диоксида азота в Киеве, как ожидается, достигнет предельно допустимых значений 2 июля, негативно влияя на здоровье, а сухая жаркая погода еще и будет способствовать накоплению загрязнения в воздухе, предупредили в КГВА во вторник, пишет УНН.
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"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 2 июля, в столице концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", - указали в КГВА в Telegram.
Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, добавили в военной администрации, отметив, что сегодня в Киеве температура достигнет отметки +32°.
"Будьте внимательны и осторожны! Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - указали в КГВА.
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