Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Уровень диоксида азота в Киеве, как ожидается, достигнет предельно допустимых значений 2 июля, негативно влияя на здоровье, а сухая жаркая погода еще и будет способствовать накоплению загрязнения в воздухе, предупредили в КГВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 2 июля, в столице концентрация диоксида азота достигнет предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей", - указали в КГВА в Telegram.

Сухая и жаркая погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, добавили в военной администрации, отметив, что сегодня в Киеве температура достигнет отметки +32°.

"Будьте внимательны и осторожны! Медики советуют не проводить много времени на солнце, рекомендуют чаще употреблять воду, проводить в помещениях влажную уборку", - указали в КГВА.

Дожди и грозы на западе и севере, жарко и сухо на остальной территории: прогноз на сегодня