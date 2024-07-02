Киев • УНН
Разнообразные погодные условия по всей Украине 2 июля: дожди, грозы и град в западных регионах, жарко и сухо на остальной территории, температура колеблется в пределах 15-37°C.
В Украине на части территории сегодня ожидаются дожди, грозы и град, жарко и сухо на остальной территории, температура будет колебаться в пределах 15-37°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В западных и Житомирской областях дожди, грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди; температура ночью 15-20°, днем 22-27°. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 17-22°, днем 29-34°.
На остальной территории сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киевской области
Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 17-22°, днем 29-34°, в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.