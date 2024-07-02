В Украине на части территории сегодня ожидаются дожди, грозы и град, жарко и сухо на остальной территории, температура будет колебаться в пределах 15-37°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

В западных и Житомирской областях дожди, грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди; температура ночью 15-20°, днем 22-27°. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 17-22°, днем 29-34°.

На остальной территории сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 17-22°, днем 29-34°, в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.