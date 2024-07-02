Дощі та грози на заході і півночі, спекотно та сухо на решті території: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
Різноманітні погодні умови по всій Україні 2 липня: дощі, грози та град у західних регіонах, спекотно та сухо на решті території, температура коливається в межах 15-37°C.
В Україні на частині території сьогодні очікуються дощі, грози та град, спекотно та сухо на решті території, температура коливатиметься в межах 15-37°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
У західних та Житомирській областях дощі, грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі; температура вночі 15-20°, вдень 22-27°. У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.
На решті території суха жарка погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
На Київщині
Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 17-22°, вдень 29-34°, у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.