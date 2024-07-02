Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня
Київ • УНН
3 липня в Україні буде контрастна погода з температурою від +17 до +37 градусів у різних регіонах.
Завтра, 3 липня, на території України очікується доволі контрастна погода. Температура по регіонах коливатиметься від +17 до +37 градусів. Про це пише УНН з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.
Деталі
3-го липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) - вдень +32+37 градусів. Найпрохолоднішою буде західна частина, там лише +19+22, а подекуди навіть +17+19 градусів
Також за її словами, перепади температур спостерігатимуться і на півночі країни. Зокрема на Житомирщині буде +20+22, на Київщині +27+30. Натомість на Чернігівщині очікується температура в межах +28+31, а на Сумщині +30+34 градуси.
Також на Заході України, а також у Вінниччині та Житомирщині очікуються дощем з грозами. На решті територій - сухо, сонячно пожежна небезпека висока.
У Києві завтра вдень +29+30 градусів, серйозні опади - навряд, але дуже важко прогнозувати, бо атмосферний фронт лише торкатиметься столиці. Одним словом - є ймовірність, але буду уточнювати, стежити
Нагадаємо
Рівень діоксиду азоту в Києві, як очікується, досягне гранично допустимих значень 2 липня, що може негативно вплинути на здоров'я, а суха спекотна погода ще й сприятиме накопиченню забруднення в повітрі.