Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59677 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145827 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141388 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119398 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130959 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84226 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92536 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98541 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89586 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219193 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40947 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18285 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17912 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41008 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19545 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141388 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219193 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369612 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305255 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9888 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30226 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27191 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119397 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32343 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня

Київ • УНН

 • 17781 перегляди

3 липня в Україні буде контрастна погода з температурою від +17 до +37 градусів у різних регіонах.

Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня

Завтра, 3 липня, на території України очікується доволі контрастна погода. Температура по регіонах коливатиметься від +17 до +37 градусів. Про це пише УНН з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Деталі 

3-го липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) - вдень +32+37 градусів. Найпрохолоднішою буде західна частина, там лише +19+22, а подекуди навіть +17+19 градусів

- розповіла Діденко. 

Також за її словами, перепади температур спостерігатимуться і  на півночі країни. Зокрема на Житомирщині буде +20+22, на Київщині +27+30.  Натомість на Чернігівщині очікується температура в межах +28+31, а на Сумщині +30+34 градуси.

Також на Заході України, а також у Вінниччині та Житомирщині очікуються дощем з грозами. На решті територій - сухо, сонячно пожежна небезпека висока. 

У Києві завтра вдень +29+30 градусів, серйозні опади - навряд, але дуже важко прогнозувати, бо атмосферний фронт лише торкатиметься столиці. Одним словом - є ймовірність, але буду уточнювати, стежити

- підсумувала Діденко. 

Нагадаємо

Рівень діоксиду азоту в Києві, як очікується, досягне гранично допустимих значень 2 липня, що  може негативно вплинути на здоров'я, а суха спекотна погода ще й сприятиме накопиченню забруднення в повітрі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство
Україна
Чернігів
Житомир
Вінниця
Суми
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45