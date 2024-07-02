Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня

Завтра, 3 липня, на території України очікується доволі контрастна погода. Температура по регіонах коливатиметься від +17 до +37 градусів. Про це пише УНН з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Деталі

3-го липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) - вдень +32+37 градусів. Найпрохолоднішою буде західна частина, там лише +19+22, а подекуди навіть +17+19 градусів

Також за її словами, перепади температур спостерігатимуться і на півночі країни. Зокрема на Житомирщині буде +20+22, на Київщині +27+30. Натомість на Чернігівщині очікується температура в межах +28+31, а на Сумщині +30+34 градуси.

Також на Заході України, а також у Вінниччині та Житомирщині очікуються дощем з грозами. На решті територій - сухо, сонячно пожежна небезпека висока.

У Києві завтра вдень +29+30 градусів, серйозні опади - навряд, але дуже важко прогнозувати, бо атмосферний фронт лише торкатиметься столиці. Одним словом - є ймовірність, але буду уточнювати, стежити