Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Киев • УНН
С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.
С наступлением весны перед нами встает вопрос, как эффективно защитить кожу от активных солнечных лучей, обезопасить кожу от ожогов и пигментации. Врач-дерматолог Ксения Коновцева в комментарии УНН дала действенные советы.
Защита от солнца важна для всех, независимо от возраста, поскольку солнечные лучи могут вредить нашей коже, увеличивая риски онкологических заболеваний. Хотя нам нужно солнце для синтеза витамина D, пребывание на солнце может повредить кожу, вызывая гиперпигментацию и другие проблемы. Чрезмерное загорание может привести к воспалению кожи и ухудшению состояния хронических заболеваний, таких как акне или себорейный дерматит. Поэтому важно использовать солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от вредных воздействий солнца и сохранить ее здоровой, молодой и с ровным тоном,
Детали
Дерматолог отмечает, что важно не только ориентироваться на погодные условия, будет ли облачно или ясно, но также следует обращать внимание на ультрафиолетовый индекс, особенно для людей с чувствительной кожей.
Даже в пасмурную погоду, когда ультрафиолетовый индекс низкий, рекомендуется использовать солнцезащитный крем ежедневно в течение всего года. Важно также учитывать изменение ультрафиолетового индекса в течение дня: например, утром он может быть низким, но повыситься днем, особенно в горячую погоду. Всегда рекомендуется применять солнцезащиту, когда ультрафиолетовый индекс 2-3 и выше, особенно для лиц с чувствительной кожей, беременных и других лиц, нуждающихся в дополнительной защите,
Также дерматолог рассказала, как подобрать солнцезащитный крем.
Выбор солнцезащитного крема зависит от многих факторов, включая тип кожи, наличие лечения, особенности и потребности. Например, для сухой кожи могут подойти кремы с составом на основе скарамидов, которые обеспечат увлажнение. Если кожа склонна к высыпаниям, то можно рассмотреть кремы с салициловой кислотой или другими кислотами. Для чувствительной кожи могут подойти кремы с приставкой "цикл" и другими успокаивающими компонентами, такими как алоэ или пантенол,
Она объяснила, что выбирать солнцезащиту нужно по их фильтрам, ведь существует несколько видов ультрафиолетового излучения: UVA1, UVA2, UVB и UVC, которые могут вызвать ожог кожи.
Существуют два основных типа солнцезащитных фильтров: химические и физические, каждый из них имеет свои особенности. Химические фильтры, которые включают старые компоненты, такие как оксибензон и таоктокрилен, и более новые, такие как титаний и другие, поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в тепловую энергию. Физические фильтры, такие как диоксид титана и оксидцинка, отражают лучи, подобно зеркалу, что обеспечивает защиту. Старые химические фильтры не рекомендуются для детей и могут иметь определенное влияние на здоровье, в то время, как новые фильтры имеют более высокий стандарт безопасности. Оба типа обеспечивают защиту, однако физические фильтры оказываются более устойчивыми к воде, что делает их идеальным выбором для активного отдыха,
Также важен не только способ нанесения солнцезащиты, но и ее смывание.
Мы можем дополнительно нанести увлажняющий крем перед нанесением солнцезащитного средства, подождав 5-10 минут, чтобы он впитывался в кожу и не стирался. Затем следует нанести солнцезащитное средство в соответствии с рекомендациями - по правилу двух пальцев. Если мы планируем выйти на улицу, мы можем нанести солнцезащитный крем за 5 минут до выхода, или же за 15-20 минут до выхода на пляж, особенно если это солнцезащита с физическими фильтрами. Для этого можно использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду, заботясь о том, чтобы снимать остатки крема со всех открытых участков кожи, включая нос, шею и уши. Что касается солнцезащитных кремов с химическими фильтрами, их можно смыть с помощью геля или пенки для умывания. В общем, сегодня на рынке представлен широкий выбор солнцезащитных средств с различными дополнительными свойствами, такими как антиоксиданты, витамины и другие полезные компоненты,
Еще врач-дерматолог развенчал один из популярных мифов, о разнице между SPF 30 и SPF50. На самом деле разница между ними минимальная: - SPF 30 обеспечивает защиту на уровне 97%, - SPF 50 - на уровне 98%.
Относительно нанесения солнцезащитного крема, врач говорит, что это всегда последний шаг в уходе за кожей, после чего его не следует использовать поверх других косметических средств.
Если вы используете тональный крем или пудру, стоит наносить солнцезащитный крем сначала, а затем другие косметические средства. Для обновления защиты в течение дня можно воспользоваться спреем или пудрой с SPF, но важно, чтобы это было лишь дополнительной мерой, а не основной защитой,
Помимо защиты от солнца важно помнить, что нанесение солнцезащитного крема само по себе не гарантирует полной защиты. Ультрафиолетовое излучение может вредить глазам и коже вокруг них, поэтому не нужно пренебрегать солнцезащитными очками и кепками, которые придают тень лицу.
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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.
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