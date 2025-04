Трамп заявив, що Європа витратила більше коштів на купівлю нафти та газу рф, ніж на захист України

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України.

Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України — набагато більше! - стверджує Трамп.

Доповнення

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea - Centre for Research on Energy and Clean Air) повідомляв 24 лютого, що ЄС витратив на російські енергоносії більше, ніж на допомогу Україні у 2024 році.

Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс рф більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.