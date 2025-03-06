США будут решительно использовать санкции против России, если это поможет перемирию – Бессент
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против российских энергетических ресурсов ради перемирия в Украине. Администрация также планирует закрыть нефтяной сектор Ирана новыми санкциями.
США без колебаний пойдут "ва-банк" в вопросе санкций в отношении российских энергоносителей, если это будет способствовать прекращению огня в войне в Украине, заявил министр финансов Скотт Бессент. По указанию президента Дональда Трампа санкции будут использоваться четко и агрессивно для максимального влияния.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Администрация Трампа давит на Украину, чтобы она села за стол переговоров о прекращении огня с Россией, и Бессент сказал, что дополнительные санкции против РФ могут помочь предоставить США больше рычагов влияния на переговоры.
Бессент раскритиковал администрацию бывшего президента Джо Байдена за то, что она не пошла на усиление энергетических санкций против России, опасаясь повышения цен на газ. Бессент также заявил, что США усилят санкции против Ирана, добавив, что США закроют нефтяной сектор страны.
Сделать Иран снова банкротом означало бы начало нашей обновленной политики санкций
Глава Минфина предположил, что США будут работать с региональными сторонами, которые помогают Ирану продвигать свою нефть. Одной из таких стран, вероятно, будет Россия, которая ранее дала понять, что готова помочь США в переговорах с Ираном по прекращению его ядерной программы.
Напомним
По итогам февраля 2025 года российская казна получила 771,3 млрд рублей налогов с нефтегазовых компаний, недосчитавшись более 150 млрд рублей, если сравнивать с показателями февраля 2024 года. Это на 18% меньше. Соответствующий результат связан с тем, что российские нефтяники из-за усиления давления санкций вынуждены увеличивать скидки на свою продукцию.