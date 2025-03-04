путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном - Bloomberg
Київ • УНН
Трамп звернувся до путіна з проханням допомогти у спілкуванні з Іраном щодо ядерної програми. росія підтвердила готовність сприяти переговорам між США та Іраном.
росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у спілкуванні з Іраном з питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку нею регіональних антиамериканських посередників, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо президенту володимиру путіну під час телефонної розмови в лютому, а високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії через кілька днів", повідомили люди, обізнані з цим питанням у москві.
Офіційні особи Білого дому не відразу відповіли на запит про коментар. Ні росія, ні Іран публічно не підтвердили і не спростували цей запит.
Речник кремля дмитро пєсков, відповідаючи на запитання Bloomberg, заявив, що "росія вважає, що Сполучені Штати та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів" і що москва "готова зробити для цього все, що в її силах".
Речник міністерства закордонних справ Ірану, коли його запитали, чи запропонувала росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав, що для країн "природно" пропонувати свою допомогу.
"Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін продемонструють добру волю та готовність допомогти з різними проблемами", - сказав речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї під час телепресконференції в понеділок у Тегерані. "З цієї точки зору, природно, що країни представлятимуть пропозицію про допомогу, якщо це необхідно".
США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі28.02.25, 09:23 • 24874 перегляди