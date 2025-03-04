путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg
Киев • УНН
Трамп обратился к путину с просьбой помочь в общении с Ираном по поводу ядерной программы. россия подтвердила готовность содействовать переговорам между США и Ираном.
россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в общении с Ираном по вопросам, включая ядерную программу Исламской Республики и поддержки ею региональных антиамериканских посредников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Трамп передал эту заинтересованность непосредственно президенту владимиру путину во время телефонного разговора в феврале, а высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней", сообщили люди, знакомые с этим вопросом в москве.
Официальные лица Белого дома не сразу ответили на запрос о комментарии. Ни россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, когда его спросили, предложила ли россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.
"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь с различными проблемами, - сказал пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи во время теле-пресс-конференции в понедельник в Тегеране. - С этой точки зрения, естественно, что страны будут представлять предложение о помощи, если это необходимо".
США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле28.02.25, 09:23 • 24869 просмотров