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путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg

Киев • УНН

 • 24173 просмотра

Трамп обратился к путину с просьбой помочь в общении с Ираном по поводу ядерной программы. россия подтвердила готовность содействовать переговорам между США и Ираном.

путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg

россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в общении с Ираном по вопросам, включая ядерную программу Исламской Республики и поддержки ею региональных антиамериканских посредников, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Трамп передал эту заинтересованность непосредственно президенту владимиру путину во время телефонного разговора в феврале, а высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии через несколько дней", сообщили люди, знакомые с этим вопросом в москве.

Официальные лица Белого дома не сразу ответили на запрос о комментарии. Ни россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли этот запрос.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков, отвечая на вопрос Bloomberg, заявил, что "россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, когда его спросили, предложила ли россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь с различными проблемами, - сказал пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи во время теле-пресс-конференции в понедельник в Тегеране. - С этой точки зрения, естественно, что страны будут представлять предложение о помощи, если это необходимо".

США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле28.02.25, 09:23 • 24869 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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