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Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"

Киев • УНН

 • 20406 просмотра

Глава МИД Ирана заявил об отказе от прямых переговоров с США по ядерной программе из-за политики давления. Кроме того, Арагчи предупредил, что военное нападение на Иран приведет к региональному пожару.

Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"

Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде опроверг возможность переговоров с США в "условиях максимального давления".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Иран не возобновит "никаких прямых переговоров с США" по своей ядерной программе, "пока они продолжают политику максимального давления и угроз". Соответствующее заявление глава МИД Ирана Аббас Арагчи сделал в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде (город на западе Саудовской Аравии).

Чиновник подчеркнул, что израильская атака на Иран может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.

Сообщение Арагчи после новых заявлений Израиля:

Ядерную программу Ирана нельзя уничтожить военными операциями (...) это технология, которую мы разработали, и эта технология находится в головах, и ее нельзя бомбить

Он добавил в интервью AFP:

Я думаю, что если нападение на Иран произойдет, это приведет к общей пожаре в регионе. Это не мы будем решать

- сказал Аббас Арагчи.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против российских энергоресурсов ради перемирия в Украине. Администрация также планирует закрыть нефтяной сектор Ирана новыми санкциями.

путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg04.03.25, 13:58 • 24173 просмотра

Игорь Тележников

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