Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"

Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде опроверг возможность переговоров с США в "условиях максимального давления".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Иран не возобновит "никаких прямых переговоров с США" по своей ядерной программе, "пока они продолжают политику максимального давления и угроз". Соответствующее заявление глава МИД Ирана Аббас Арагчи сделал в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде (город на западе Саудовской Аравии).

Чиновник подчеркнул, что израильская атака на Иран может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.

Сообщение Арагчи после новых заявлений Израиля:

Ядерную программу Ирана нельзя уничтожить военными операциями (...) это технология, которую мы разработали, и эта технология находится в головах, и ее нельзя бомбить

Он добавил в интервью AFP:

Я думаю, что если нападение на Иран произойдет, это приведет к общей пожаре в регионе. Это не мы будем решать