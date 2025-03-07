Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"
Киев • УНН
Глава МИД Ирана заявил об отказе от прямых переговоров с США по ядерной программе из-за политики давления. Кроме того, Арагчи предупредил, что военное нападение на Иран приведет к региональному пожару.
Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде опроверг возможность переговоров с США в "условиях максимального давления".
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Иран не возобновит "никаких прямых переговоров с США" по своей ядерной программе, "пока они продолжают политику максимального давления и угроз". Соответствующее заявление глава МИД Ирана Аббас Арагчи сделал в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде (город на западе Саудовской Аравии).
Чиновник подчеркнул, что израильская атака на Иран может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.
Сообщение Арагчи после новых заявлений Израиля:
Ядерную программу Ирана нельзя уничтожить военными операциями (...) это технология, которую мы разработали, и эта технология находится в головах, и ее нельзя бомбить
Он добавил в интервью AFP:
Я думаю, что если нападение на Иран произойдет, это приведет к общей пожаре в регионе. Это не мы будем решать
Напомним
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против российских энергоресурсов ради перемирия в Украине. Администрация также планирует закрыть нефтяной сектор Ирана новыми санкциями.
путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg04.03.25, 13:58 • 24173 просмотра