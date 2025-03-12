Китай, россия и Иран проведут ядерные переговоры в Пекине
Киев • УНН
14 марта в Пекине состоится встреча между Китаем, россией и Ираном для обсуждения иранской ядерной проблемы. Во встрече примут участие заместители министров иностранных дел трех стран.
Китай, россия и Иран проведут переговоры по ядерным вопросам в Пекине 14 марта, сообщили в МИД Китая 12 марта, пишет УНН.
Китай проведет в Пекине встречу между Китаем, россией и Ираном по иранской ядерной проблеме 14 марта. Три стороны обменяются мнениями по иранскому ядерному вопросу и другим вопросам, представляющим взаимный интерес
Председательствовать на встрече будет заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, а заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади примут участие во встрече в Пекине.
"Иран подтвердил ядерные переговоры в пятницу с россией и Китаем", - отмечает AFP.
Иран отказывается от переговоров с США по своей ядерной программе, пока "звучат угрозы"07.03.25, 19:01 • 20406 просмотров