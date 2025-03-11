У США сподіваються, що росіяни також скажуть "так" миру
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про готовність України прийняти пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню. США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні.
США сподіваються, що росія також скаже "так" миру. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.
Ми сподіваємося, що росіяни скажуть також так миру…Сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати результат
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.25, 20:08 • 141070 переглядiв
Він зазначив, що сьогодні США запропонували Україні припинити вогонь й Україна прийняла цю ідею, щоб перевести цей конфлікт до завершального етапу.
Додамо
11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, за люб’язної гостинності Спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.
Як зазначено у заяві, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.