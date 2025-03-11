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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У США сподіваються, що росіяни також скажуть "так" миру

Київ • УНН

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Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про готовність України прийняти пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню. США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні.

У США сподіваються, що росіяни також скажуть "так" миру

США сподіваються, що росія також скаже "так" миру. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Ми сподіваємося, що росіяни скажуть також так миру…Сьогодні Україна має зробити свої кроки для того, щоб отримати результат 

- сказав Рубіо.

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф11.03.25, 20:08 • 141070 переглядiв

Він зазначив, що сьогодні США запропонували Україні припинити вогонь й Україна прийняла цю ідею, щоб перевести цей конфлікт до завершального етапу.

Додамо

11 березня у Джидді, Саудівська Аравія, за люб’язної гостинності Спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана Сполучені Штати та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні.

Як зазначено у заяві, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Саудівська Аравія
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Україна
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