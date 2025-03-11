В США надеются, что россияне также скажут "да" миру
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о готовности Украины принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня. США восстанавливают обмен разведданными и безопасность помощи Украине.
США надеются, что россия также скажет "да" миру. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Мы надеемся, что россияне также скажут "да" миру… Сегодня Украина должна сделать свои шаги для того, чтобы получить результат
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф11.03.25, 20:08 • 141058 просмотров
Он отметил, что сегодня США предложили Украине прекратить огонь, и Украина приняла эту идею, чтобы перевести этот конфликт в завершающую стадию.
Добавим
11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, за любезное гостеприимство Наследного принца Мухаммеда бин Салмана Соединенные Штаты и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине.
Как указано в заявлении, Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине.